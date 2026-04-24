Bộ trưởng Israel dọa "đưa Iran về thời kỳ đồ đá", nổ lớn tại thủ đô Tehran

Cảnh báo đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá, được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đưa ra trong cuộc họp an ninh tối qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Katz khẳng định Israel sẵn sàng mở lại cuộc chiến với Iran, cả trên phương diện tấn công và phòng thủ, ngay khi nhận được tín hiệu từ Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: AP

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, quân đội nước này sẵn sàng đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá tăm tối, bằng việc phá hủy các cơ sở năng lượng và hệ thống điện trung tâm, đồng thời làm sụp đổ hạ tầng kinh tế quốc gia. Đòn tấn công lần này của Israel sẽ khác biệt và chết chóc, làm lung lay và sụp đổ các nền tảng của chính quyền Iran.

Cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một đồn đoán về khả năng nước này có thể đứng đằng sau các vụ nổ xảy ra tại thủ đô Tehran của Iran hồi tối qua. Tuy nhiên, một quan chức an ninh cấp cao Israel đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, khẳng định Israel không thực hiện cuộc tấn công tại Iran.

Trước đó, các nguồn tin chính thức của Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và đánh chặn “các mục tiêu thù địch” tại một số địa điểm ở Tehran. Nỗ lực đánh chặn gây ra một số tiếng nổ lớn ở khu vực phía Tây thủ đô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực ngày 8/4, Iran thông báo đánh chặn mục tiêu thù địch bên trong lãnh thổ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), tối qua thông báo: tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ 3 của Mỹ là USS George H.W. Bush, đã đến Trung Đông. Bài viết trên mạng xã hội X của CENTCOM khẳng định siêu chiến hạm này đã có mặt tại “khu vực trách nhiệm”, nhưng không cho biết lịch trình hoạt động cụ thể.

Trước tàu USS George H.W. Bush, Mỹ cũng đã triển khai 2 tàu sân bay đến khu vực để tham gia chiến dịch tập kích vào Iran là USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln. Hai tàu này hiện đang hoạt động tại biển Đỏ và biển A rập.