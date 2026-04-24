中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Israel dọa "đưa Iran về thời kỳ đồ đá", nổ lớn tại thủ đô Tehran

Thứ Sáu, 05:14, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran vào tối qua, nghi do tấn công thù địch. Israel đã lập tức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm liên quan. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo có thể đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh bùng phát

Cảnh báo đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá, được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đưa ra trong cuộc họp an ninh tối qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Katz khẳng định Israel sẵn sàng mở lại cuộc chiến với Iran, cả trên phương diện tấn công và phòng thủ, ngay khi nhận được tín hiệu từ Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: AP

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, quân đội nước này sẵn sàng đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá tăm tối, bằng việc phá hủy các cơ sở năng lượng và hệ thống điện trung tâm, đồng thời làm sụp đổ hạ tầng kinh tế quốc gia. Đòn tấn công lần này của Israel sẽ khác biệt và chết chóc, làm lung lay và sụp đổ các nền tảng của chính quyền Iran.        

Cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một đồn đoán về khả năng nước này có thể đứng đằng sau các vụ nổ xảy ra tại thủ đô Tehran của Iran hồi tối qua. Tuy nhiên, một quan chức an ninh cấp cao Israel đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, khẳng định Israel không thực hiện cuộc tấn công tại Iran.

Trước đó, các nguồn tin chính thức của Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và đánh chặn “các mục tiêu thù địch” tại một số địa điểm ở Tehran. Nỗ lực đánh chặn gây ra một số tiếng nổ lớn ở khu vực phía Tây thủ đô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực ngày 8/4, Iran thông báo đánh chặn mục tiêu thù địch bên trong lãnh thổ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), tối qua thông báo: tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ 3 của Mỹ là USS George H.W. Bush, đã đến Trung Đông. Bài viết trên mạng xã hội X của CENTCOM khẳng định siêu chiến hạm này đã có mặt tại “khu vực trách nhiệm”, nhưng không cho biết lịch trình hoạt động cụ thể.

Trước tàu USS George H.W. Bush, Mỹ cũng đã triển khai 2 tàu sân bay đến khu vực để tham gia chiến dịch tập kích vào Iran là USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln. Hai tàu này hiện đang hoạt động tại biển Đỏ và biển A rập.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Israel Iran căng thẳng Trung Đông xung đột quân sự Israel Katz Benjamin Netanyahu CENTCOM USS George H.W. Bush tàu sân bay Mỹ an ninh khu vực
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

IRGC dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ - Israel
IRGC dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ - Israel

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẵn sàng tạo ra các diễn biến “gây sốc” trên chiến trường, vượt ngoài tính toán của Mỹ và Israel.

IRGC dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ - Israel

IRGC dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ - Israel

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẵn sàng tạo ra các diễn biến “gây sốc” trên chiến trường, vượt ngoài tính toán của Mỹ và Israel.

Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái
Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái

VOV.VN - Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào đêm qua (21/4), để đáp trả các vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái

Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái

VOV.VN - Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào đêm qua (21/4), để đáp trả các vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

Iran tiếp tục từ chối đàm phán với Mỹ, Israel chuẩn bị tái chiến
Iran tiếp tục từ chối đàm phán với Mỹ, Israel chuẩn bị tái chiến

VOV.VN - Nguy cơ lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran kết thúc mà hai bên khong thể có được thỏa thuận, ngày càng trở nên hiện hưu hơn khi Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, quyết không chấp nhận đàm phán với Mỹ khi còn bị đối phương chèn ép, đe dọa.

Iran tiếp tục từ chối đàm phán với Mỹ, Israel chuẩn bị tái chiến

Iran tiếp tục từ chối đàm phán với Mỹ, Israel chuẩn bị tái chiến

VOV.VN - Nguy cơ lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran kết thúc mà hai bên khong thể có được thỏa thuận, ngày càng trở nên hiện hưu hơn khi Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, quyết không chấp nhận đàm phán với Mỹ khi còn bị đối phương chèn ép, đe dọa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ