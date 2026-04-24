Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran, chờ “đèn xanh” từ Mỹ

Thứ Sáu, 07:36, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và đang chờ “đèn xanh” từ Mỹ.

Trong thông điệp video do Bộ Quốc phòng Israel công bố ngày 23/4, ông Katz nhấn mạnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị cho cả phương án phòng thủ và tấn công, đồng thời xác định rõ các mục tiêu. Theo ông, Israel có kế hoạch hành động với mức độ quyết liệt cao, trong đó bao gồm việc làm suy yếu nền kinh tế Iran.

israel san sang noi lai chien dich tan cong iran, cho den xanh tu my hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: Flash90

Ông Katz cho biết Israel đặt mục tiêu nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có việc loại bỏ người kế nhiệm sau cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là Mojtaba Khamenei, cùng các thành phần lãnh đạo khác của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mọi hành động quân sự sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Washington.

“Chúng tôi đang chờ đợi tín hiệu từ Mỹ. Trước hết, chúng tôi muốn hoàn tất việc loại bỏ hệ thống lãnh đạo đã thúc đẩy kế hoạch chống lại Israel, đồng thời đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và kinh tế trọng yếu của Iran”, ông Katz nói, đồng thời cảnh báo nếu chiến dịch được triển khai, các cuộc tấn công sẽ mang tính “khác biệt và gây tổn thất nghiêm trọng” vào những mục tiêu dễ bị tổn thương nhất.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran. Đến ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán tại Islamabad (Pakistan), song không đạt được thỏa thuận do còn tồn tại nhiều bất đồng. Đến ngày 21/4, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Washington gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran thêm 2 tuần.

Tuy nhiên, theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran không có kế hoạch tuân thủ việc gia hạn đơn phương này và sẽ ưu tiên lợi ích của mình. Ngày 22/4, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cho biết Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với nước này.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Nóng thế giới ngày 24/4: Mỹ nói các biện pháp phong tỏa bóp nghẹt nền kinh tế Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Nhà Trắng tuyên bố các biện pháp phong tỏa đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran; EU phê duyệt gói hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 với Nga; Mỹ cách chức Bộ trưởng Hải quân John Phelan...

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Nhà Trắng tuyên bố các biện pháp phong tỏa đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran; EU phê duyệt gói hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 với Nga; Mỹ cách chức Bộ trưởng Hải quân John Phelan...

Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Israel dọa "đưa Iran về thời kỳ đồ đá", nổ lớn tại thủ đô Tehran

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran vào tối qua, nghi do tấn công thù địch. Israel đã lập tức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm liên quan. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo có thể đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh bùng phát

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran vào tối qua, nghi do tấn công thù địch. Israel đã lập tức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm liên quan. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo có thể đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh bùng phát

