Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran, chờ “đèn xanh” từ Mỹ

Trong thông điệp video do Bộ Quốc phòng Israel công bố ngày 23/4, ông Katz nhấn mạnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị cho cả phương án phòng thủ và tấn công, đồng thời xác định rõ các mục tiêu. Theo ông, Israel có kế hoạch hành động với mức độ quyết liệt cao, trong đó bao gồm việc làm suy yếu nền kinh tế Iran.

Ông Katz cho biết Israel đặt mục tiêu nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có việc loại bỏ người kế nhiệm sau cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là Mojtaba Khamenei, cùng các thành phần lãnh đạo khác của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mọi hành động quân sự sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Washington.

“Chúng tôi đang chờ đợi tín hiệu từ Mỹ. Trước hết, chúng tôi muốn hoàn tất việc loại bỏ hệ thống lãnh đạo đã thúc đẩy kế hoạch chống lại Israel, đồng thời đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và kinh tế trọng yếu của Iran”, ông Katz nói, đồng thời cảnh báo nếu chiến dịch được triển khai, các cuộc tấn công sẽ mang tính “khác biệt và gây tổn thất nghiêm trọng” vào những mục tiêu dễ bị tổn thương nhất.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran. Đến ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán tại Islamabad (Pakistan), song không đạt được thỏa thuận do còn tồn tại nhiều bất đồng. Đến ngày 21/4, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Washington gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran thêm 2 tuần.

Tuy nhiên, theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran không có kế hoạch tuân thủ việc gia hạn đơn phương này và sẽ ưu tiên lợi ích của mình. Ngày 22/4, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cho biết Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với nước này.