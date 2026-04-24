  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran

Thứ Sáu, 05:27, 24/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần, sau cuộc gặp giữa đại diện hai nước tại Nhà Trắng ngày 23/4.

Từ trái sang: Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đặc phái viên hòa bình Steve Witkoff lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 23/4/2026. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump đánh giá cuộc họp “diễn ra rất tốt”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ phối hợp với Lebanon nhằm hỗ trợ nước này tăng cường năng lực tự vệ trước lực lượng Hezbollah. Ông cũng cho biết dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 16/4, một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày đã được công bố, tạm thời chấm dứt các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Liên quan đến vai trò của Iran, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc Tehran chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông, trong đó có Hezbollah, là điều “bắt buộc” trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Trong khi đó, phát biểu tại Phòng Bầu dục, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho rằng Israel và Lebanon “chưa bao giờ tiến gần nhau như hiện nay”, đồng thời bày tỏ cảm ơn Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance vì những nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ông Leiter nhấn mạnh các bên sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới hòa bình và bày tỏ hy vọng mục tiêu này có thể đạt được trong thời gian sớm nhất.Cùng quan điểm, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad cảm ơn Tổng thống Trump đã chủ trì “thời khắc mang tính lịch sử”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Mỹ, Lebanon có thể đạt được những bước tiến tích cực trong tương lai.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington.

Israel công bố bản đồ vùng an ninh tại miền Nam Lebanon
VOV.VN - Ngày 19/4, quân đội Israel công bố bản đồ về tuyến phòng thủ mới trên lãnh thổ Lebanon, chỉ ít ngày sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực.

Việt Nam hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Lebanon
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Lebanon, tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

