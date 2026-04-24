Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần, sau cuộc gặp giữa đại diện hai nước tại Nhà Trắng ngày 23/4.

Từ trái sang: Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đặc phái viên hòa bình Steve Witkoff lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 23/4/2026. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump đánh giá cuộc họp “diễn ra rất tốt”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ phối hợp với Lebanon nhằm hỗ trợ nước này tăng cường năng lực tự vệ trước lực lượng Hezbollah. Ông cũng cho biết dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 16/4, một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày đã được công bố, tạm thời chấm dứt các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Liên quan đến vai trò của Iran, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc Tehran chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông, trong đó có Hezbollah, là điều “bắt buộc” trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Trong khi đó, phát biểu tại Phòng Bầu dục, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho rằng Israel và Lebanon “chưa bao giờ tiến gần nhau như hiện nay”, đồng thời bày tỏ cảm ơn Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance vì những nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ông Leiter nhấn mạnh các bên sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới hòa bình và bày tỏ hy vọng mục tiêu này có thể đạt được trong thời gian sớm nhất.Cùng quan điểm, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad cảm ơn Tổng thống Trump đã chủ trì “thời khắc mang tính lịch sử”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Mỹ, Lebanon có thể đạt được những bước tiến tích cực trong tương lai.