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Cử tri Iceland bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu

Chủ Nhật, 19:27, 30/08/2026
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VOV.VN - Đa số cử tri Iceland vừa chính thức bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý. Quốc gia Bắc Âu 400.000 dân này sẽ dừng mọi thương lượng với Brussels về tiến trình hội nhập vốn bị đình chỉ từ năm 2015.

 

Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 29/8, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Vì vậy, quốc gia 400.000 dân này sẽ không tiếp tục thương lượng với Brussels về tiến trình hội nhập Khối 27, vốn khởi động năm 2009 và bị đình chỉ sáu năm sau đó.

Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%.

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Thủ tướng Iceland, Kristrún Frostadóttir khẳng định chính phủ sẽ không tái khởi động tiến trình đàm phán với Brussels từ nay cho đến hết nhiệm kỳ. (Ảnh: Reuters)

Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại bốn khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối, do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia EU sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển, ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này.

Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của Khối 27.

Dù liên minh chính phủ trung tả đã đẩy sớm tiến trình bỏ phiếu trước các biến động địa chính trị tại khu vực Bắc Cực, song những cam kết về lợi ích kinh tế và đồng euro vẫn không đủ sức thuyết phục cử tri. Thủ tướng Iceland, Kristrún Frostadóttir đã thừa nhận kết quả, cam kết tôn trọng quyết định của người dân và khẳng định chính phủ sẽ không tái khởi động tiến trình đàm phán với Brussels từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, khiến hồ sơ gia nhập EU của Iceland tiếp tục bị đóng băng ít nhất đến năm 2028.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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