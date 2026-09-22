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Các nhóm vũ trang Iraq đạt thỏa thuận đưa vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước

Thứ Ba, 07:11, 22/09/2026
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VOV.VN - Một số nguồn tin mới đây cho biết, các nhóm vũ trang tại Iraq đã đạt được thỏa thuận với một ủy ban thuộc chính phủ Iraq, về việc hoàn tất quá trình đưa vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước.

Theo thỏa thuận, các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu bàn giao vũ khí cho chính phủ Iraq vào tháng 3/2027 và hoàn tất quá trình này vào tháng 6/2027. Các nhóm vũ trang này cũng cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự trái với quyền lực của nhà nước Iraq.

Các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu sáp nhập vào Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq.

cac nhom vu trang iraq dat thoa thuan dua vu khi duoi su kiem soat cua nha nuoc hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

PMF là một liên minh gồm nhiều nhóm dân quân vũ trang tại Iraq, chủ yếu thuộc cộng đồng người Hồi giáo Shiite, đã sát nhập vào lực lượng vũ trang Iraq.

Chính quyền Iraq hôm 18/9 cho biết, Mỹ đã bắt đầu đợt rút quân cuối cùng, dự kiến chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này vào ngày 30/9 tới.

Trong những năm qua, Iraq đã nỗ lực giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước, cam kết đặt toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước nhưng khẳng định điều này sẽ không hiệu quả, khi liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu vẫn còn tồn tại ở nước này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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