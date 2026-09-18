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Mỹ bắt đầu đợt rút quân cuối cùng khỏi Iraq

Thứ Sáu, 22:35, 18/09/2026
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VOV.VN - Theo chính quyền Iraq, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi khu vực Kurdistan thuộc Iraq, một phần của chiến dịch cuối cùng dự kiến​​ sẽ chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này vào ngày 30/9 tới.

Việc rút quân sẽ đánh dấu sự kết thúc của hơn 23 năm hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq, bắt đầu từ khi Mỹ đưa quân vào nước này năm 2003 lật đổ chính phủ của ông Saddam Hussein.

Quá trình rút quân đã diễn ra trong gần hai năm. Tháng 11/2023, chính phủ Iraq chính thức yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này. Các cuộc đàm phán giữa hai bên bắt đầu vào tháng 1/2024, đạt đỉnh điểm với thỏa thuận rút quân theo từng giai đoạn được ký kết vào tháng 9/2024.

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Binh sĩ Mỹ ở Iraq. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, ông Joe Biden tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq sẽ hoàn thành vào năm 2026.

Chính sách này được duy trì bởi chính quyền của Tổng thống Donald Trump, vốn chủ trương giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Thời hạn rút quân cuối cùng đã được xác nhận trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 7/2026 của Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi. Ông Ali Al-Zaidi mô tả ngày 30/9 là ngày “cuối cùng và không thể đảo ngược” để kết thúc sứ mệnh của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại nước này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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