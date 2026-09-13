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Iraq mở lại cửa khẩu với Iran, Tehran bác tuyên bố của Washington về Hormuz

Chủ Nhật, 19:06, 13/09/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/9 bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz, khẳng định rằng tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Tehran đồng thời thách thức mọi lực lượng nước ngoài dám tới gần các vùng biển khu vực, bao gồm cả vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

 

Phó Chỉ huy phụ trách Chính trị của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Đại tá Ali Mohammadi nêu rõ eo Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Iran.

iraq mo lai cua khau voi iran, tehran bac tuyen bo cua washington ve hormuz hinh anh 1
Lực lượng an ninh đứng gần cửa khẩu biên giới Shalamcheh giữa Iraq và Iran (Ảnh: Reuters)

Nếu người Mỹ tin rằng eo Hormuz đang mở theo như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, tất cả các tàu của Mỹ khi đi vào vùng biển này sẽ phải đối mặt với phản ứng từ các lực lượng vũ trang Iran. Ông Mohammadi cũng khẳng định hiện không có lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện trong các vùng biển khu vực, bất kể là ở vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hay vịnh Oman.

Cảnh báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiếp tục tuyên bố rằng Washington đang toàn quyền kiểm soát eo Hormuz và tàu thuyền có thể tự do lưu thông. Còn trên thực địa, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục duy trì ở mức thấp với chỉ dưới 10 tàu mỗi ngày, chưa bằng 10% giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, giới chức Iraq hôm nay thông báo mở lại 3 cửa khẩu trên bộ với Iran, một ngày sau khi quyết định phong tỏa các lối đi này.

Chính phủ Iraq đã quyết định đóng lại cửa 3 cửa khẩu trên bộ với Iran hôm 11/9, sau khi xác nhận một UAV xuất phát từ Iraq đã tấn công đường ống dẫn dầu chiến lược tại Saudi Arabia ngày 10/9. Cuộc tập kích khiến 3 người bị thương và đường ống dẫn dầu phải tạm dừng hoạt động.   

Cùng với quyết định đóng lại các cửa khẩu với Iran, Chính phủ Iraq cũng cam kết mở cuộc điều tra về vụ tấn công. Tuy nhiên, kết luận điều tra cuối cùng cũng như biện pháp xử lý chưa được công bố.

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Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Saudi Arabia

VOV.VN - Giới chức Iraq sáng 12/9 đã quyết định đóng cửa cửa khẩu quan trọng trên bộ với quốc gia láng giềng Iran. Động thái được tiến hành sau khi giới chức nước này xác nhận chiếc UAV tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Saudi Arabia ngày 10/9, là xuất phát từ Iraq.

Bá Thi/VOV-Cairo
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