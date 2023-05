Các nước điều chỉnh chiến lược sau khi WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp với COVID-19

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohammad Syahril cho biết, Chính phủ đang xây dựng một chiến lược chuyển tiếp để chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế do COVID-19. Indonesia đã tham vấn Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng như đại diện WHO tại Indonesia để chuẩn bị cho việc chuyển dịch đại dịch.

Lượng khách du lịch quốc tế tăng mạnh sau khi các hạn chế COVID-19 được dỡ bỏ tại Indonesia. Ảnh: Sân bay Labuan bajo

Chiến lược bao gồm thực hiện giám sát y tế trong cộng đồng, chuẩn bị các cơ sở y tế, đảm bảo thuốc men sẵn có, cũng như chuẩn bị các chính sách y tế và an ninh quốc gia để ngăn chặn khả năng bùng phát đại dịch trong tương lai. Giới chức y tế Indonesia cũng khẳng định mặc dù Tổ chức Y tế thế giới đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế nhưng người dân vẫn phải tuân thủ các quy trình y tế. Chính phủ sẽ tiếp tục chương trình tiêm chủng để tăng cường bảo vệ cho những người có nguy cơ mắc bệnh.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước này không cần phải điều chỉnh tình trạng y tế của quốc gia liên quan đến dịch COVID-19 sau quyết định của Tổ chức Y tế thế giới. Tháng 10/2022, Tổng thống Marcos đã thông báo Philippines ngừng coi đại dịch COVID-19 là “tình trạng khẩn cấp”, nhưng sẽ không dỡ bỏ tình trạng thiên tai quốc gia vì chính phủ vẫn chưa giải quyết được một số vấn đề liên quan đến y tế.

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Marcos cho rằng, Philippines đã trong "tình trạng bình thường” ngay cả trước khi Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch. Philippines không còn yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận vắc xin COVID-19 và thay vào đó sử dụng thẻ điện tử để đơn giản hóa các yêu cầu đi lại quốc tế.

Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez cho rằng quyết định của Tổ chức Y tế thế giới giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia này, với các hoạt động kinh tế được nối lại đầy đủ, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Việc dỡ bỏ hạn chế đi lại cũng có nghĩa là có nhiều khách du lịch đến thăm Philippines hơn. Chính phủ và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị cho khả năng này để mang lại lợi ích cho các điểm du lịch và cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, ông Romualdez khẳng định, người dân không nên tự mãn và luôn tuân thủ các yêu cầu tối thiểu về sức khỏe như đeo khẩu trang khi cần thiết, rửa tay thường xuyên, cách ly khi bị bệnh, tiêm vaccine./.