Các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh thảo luận về an ninh tại eo biển Hormuz

Theo hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), tại cuộc họp trực tuyến, Ngoại trưởng các nước GCC đã thảo luận về việc đảm bảo quyền đi lại và quá cảnh, cũng như sự lưu thông thông suốt của vận tải biển, thương mại và hàng hóa, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời duy trì chủ quyền của tất cả các quốc gia ven biển vùng Vịnh.

Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hành động chung, ưu tiên các giải pháp chính trị và ngoại giao, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lòng tin và đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên.

Ngoài ra, cuộc họp cũng thúc đẩy các nỗ lực nhằm góp phần giảm căng thẳng, tạo ra môi trường an ninh và ổn định tại khu vực.