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Ông Trump nói Mỹ không cần eo biển Hormuz

Thứ Năm, 06:12, 23/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran vẫn muốn đàm phán nhưng chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận do liên tục thay đổi các điều khoản. Ông cũng khẳng định Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz về an ninh năng lượng và sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/7 cho rằng xung đột với Iran chỉ là một “cuộc đụng độ”, đồng thời nhận định Tehran vẫn muốn đàm phán nhưng chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận vì liên tục thay đổi các điều khoản trong quá trình thương lượng.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Trường Trung học Wheeler ở thành phố Marietta, bang Georgia, ông Trump bày tỏ tin tưởng Iran cuối cùng sẽ quay trở lại bàn đàm phán.

“Tôi gọi đây là một cuộc đụng độ với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tôi gọi như vậy vì họ đang chịu sức ép rất lớn và muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Tehran liên tục thay đổi lập trường trong các cuộc đàm phán. “Theo tôi, họ chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận, bởi mỗi khi hai bên tiến gần đến một thỏa thuận, họ lại muốn thay đổi các điều khoản. Họ chưa sẵn sàng, nhưng sẽ sẵn sàng trong thời gian rất sớm”, ông nói thêm.

Cũng tại sự kiện trên, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz về an ninh năng lượng. Ông cho rằng nếu tính cả sản lượng dầu của Mỹ và Venezuela, hai nước này chiếm khoảng 62% thị trường dầu mỏ thế giới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ vẫn phải hành động vì mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi làm điều đó vì không thể để Iran có được vũ khí hạt nhân”, ông nói, đồng thời khẳng định Mỹ đang “chiếm ưu thế” trước Iran.

Hiện phía Iran chưa đưa ra phản hồi đối với các phát biểu trên của Tổng thống Mỹ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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