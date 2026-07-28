Oman đề xuất cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz với Iran

Oman đã chuyển tới Iran đề xuất xây dựng một cơ chế quản lý chung đối với eo biển Hormuz, trong đó các bên sử dụng tuyến hàng hải này sẽ tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động, một nguồn tin khu vực vùng Vịnh tiết lộ với Reuters.

Tàu chở khí hóa lỏng LPG Shivalik cập cảng Mundra qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, sáng kiến của Oman nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia trong khu vực và hướng tới việc bảo đảm Iran không nắm quyền kiểm soát đơn phương đối với eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Đề xuất được xây dựng dựa trên mô hình quản lý eo biển Malacca, nơi các quốc gia và doanh nghiệp sử dụng tuyến hàng hải tự nguyện đóng góp tài chính nhằm phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường cũng như hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ bất ngờ đình chỉ chiến dịch không kích nhằm vào Iran hồi cuối tuần qua, làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao có thể giúp hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz sớm trở lại bình thường. Trước khi xung đột leo thang, tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Phát biểu ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang có những cuộc trao đổi "tích cực" với Tehran và vẫn còn cơ hội đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Mỹ có thể nối lại các cuộc không kích nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 27/7 đã có các cuộc trao đổi với người đồng cấp Oman và Saudi Arabia về tình hình eo biển Hormuz.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, ông Araqchi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung nhằm khôi phục ổn định trong khu vực, đồng thời chấm dứt tình trạng mất an ninh tại eo biển Hormuz mà Tehran cho là xuất phát từ các hành động quân sự của Mỹ.