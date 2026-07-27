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Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 16:16, 27/07/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 27/7 tuyên bố đã chặn thêm 6 tàu hàng định tìm cách vượt qua eo biển Hormuz, vi phạm lệnh phong tỏa mà Iran đang triển khai.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, 6 tàu đã tắt hệ thống định danh và định vị hàng hải, đồng thời tiến vào eo biển Hormuz hồi đầu giờ sáng 27/7 theo luồng di chuyển “bất hợp pháp và không an toàn” không do Iran chỉ định. Đáng chú ý, IRGC cáo buộc các tàu còn tìm cách kích động lực lượng Mỹ tại khu vực can thiệp. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có quốc tịch các tàu, không được đề cập.

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Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran dừng giao tranh tối 24/7, IRGC thông báo chặn tàu định đi vào eo biển Hormuz. Trước đó, Iran nhiều lần ngăn chặn, đồng thời tấn công các tàu tiến vào vùng biển này với cáo buộc cố tình phớt lờ cảnh báo và không hợp tác. Động thái đã dẫn đến chiến dịch tập kích trả đũa dữ dội của Mỹ vào Iran từ đêm 11/7 đến sáng 24/7.

Cho đến đầu giờ chiều nay, giới chức Mỹ chưa đưa ra phản ứng với việc Iran chặn tàu đi qua eo Hormuz. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định nhiều khả năng Washington sẽ không phát động tấn công đáp trả hành động này của Tehran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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