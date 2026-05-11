Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran

Thứ Hai, 11:15, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

Trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran, Nhà Trắng đang tiến hành rà soát lại các cam kết quân sự của Mỹ trên khắp châu Âu. Sau quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, Italy được cho là có thể trở thành quốc gia tiếp theo chịu ảnh hưởng từ kế hoạch tái bố trí lực lượng của Mỹ.

Mỹ cân nhắc rút quân tại Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran. Ảnh: Reuters

Nguồn tin trong NATO cho biết chính quyền ông Trump cũng đang cân nhắc hủy kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa tại Đức - một cấu phần quan trọng trong chiến lược răn đe của NATO ở châu Âu.

Theo các nguồn tin, sự thay đổi trong cách bố trí lực lượng quân sự của Mỹ xuất phát từ sự không hài lòng của ông Trump đối với mức độ hỗ trợ của một số đồng minh châu Âu trong các hoạt động do Mỹ dẫn dắt nhằm vào Iran.

Washington được cho là muốn phát đi tín hiệu cứng rắn đối với những quốc gia chưa hoàn toàn đồng thuận với các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.

Một số nguồn tin nhận định lực lượng Mỹ có thể được điều chuyển khỏi các nước mà Tổng thống Trump cho là “thiếu hợp tác” sang những đồng minh được đánh giá là thân thiện hơn. Mỹ cũng có khả năng giảm hoặc chấm dứt tham gia một số cuộc tập trận quân sự chung tại châu Âu.

Trong khi đó, Ba Lan đã bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận thêm binh sĩ Mỹ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn phía Đông NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz khẳng định NATO vẫn là “nền tảng cốt lõi” đối với an ninh của nước này.

Những động thái mới diễn ra sau khi Lầu Năm Góc xác nhận khoảng 5.000 quân nhân thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 2 (Lữ đoàn Stryker) sẽ rời căn cứ Vilseck ở bang Bavaria của Đức trong vòng một năm tới.

Tổng thống Donald Trump trước đó cũng ám chỉ quy mô cắt giảm lực lượng tại Đức có thể “lớn hơn nhiều” so với con số 5.000 binh sĩ được công bố ban đầu.

Dù Nhà Trắng khẳng định việc điều chỉnh lực lượng là một phần trong chiến lược tái tập trung sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và ưu tiên an ninh trong nước, khả năng Mỹ tiếp tục thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu đang làm dấy lên lo ngại trong giới chức NATO và Quốc hội Mỹ về tương lai của cơ chế phòng thủ tập thể tại châu lục này.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các đồng minh châu Âu liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

NATO cân nhắc chấm dứt thông lệ hội nghị thượng đỉnh thường niên

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc chấm dứt thông lệ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thường niên, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

