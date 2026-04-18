Các quốc gia châu Âu ủng hộ nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz

Thông báo trên được đưa ra sau một hội nghị trực tuyến quy tụ các quan chức từ khoảng 50 quốc gia và tổ chức. Cuộc họp do Pháp và Anh khởi xướng, tập trung vào cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz và các biện pháp để khôi phục quyền tự do hàng hải.

Thông cáo chung của lãnh đạo châu Âu bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một giải pháp ngoại giao toàn diện cho xung đột thông qua đàm phán. Trong đó, Anh, Pháp và tất cả các đối tác sẽ phát huy năng lực ngoại giao, kinh tế và quân sự tập thể để bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh động thái tích cực của Iran và hy vọng điều này sẽ được duy trì lâu dài. Bên cạnh đó, giới chức châu Âu xác nhận sẽ thành lập một phái bộ đa quốc gia độc lập "mang tính phòng thủ", nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tàu thuyền và rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz ngay khi các bên liên quan đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết nước này hy vọng sẽ tiếp tục đối thoại và gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết thêm việc đảm bảo tự do hàng hải mà không có các hạn chế hoặc phí bổ sung được xác định là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là đối với việc vận chuyển tài nguyên năng lượng, thực phẩm và phân bón. Hãng thông tấn nhà nước Ba Lan đưa tin, lãnh đạo của Bỉ và Hà Lan cũng có những động thái tương tự.

Eo biển Hormuz là một hành lang hàng hải quan trọng, nơi khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh năng lượng và sự ổn định kinh tế thế giới.