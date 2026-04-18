中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các quốc gia châu Âu ủng hộ nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 15:48, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tình hình eo biển Hormuz, các nhà lãnh đạo của quốc gia châu Âu ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược này, khẳng định thành công phụ thuộc vào việc duy trì lệnh ngừng bắn và giảm bớt căng thẳng Iran và Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra sau một hội nghị trực tuyến quy tụ các quan chức từ khoảng 50 quốc gia và tổ chức. Cuộc họp do Pháp và Anh khởi xướng, tập trung vào cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz và các biện pháp để khôi phục quyền tự do hàng hải.

cac quoc gia chau Au ung ho no luc mo cua tro lai eo bien hormuz hinh anh 1
Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tình hình eo biển Hormuz do Anh và Pháp khởi xướng. Ảnh: Reuters

Thông cáo chung của lãnh đạo châu Âu bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một giải pháp ngoại giao toàn diện cho xung đột thông qua đàm phán. Trong đó, Anh, Pháp và tất cả các đối tác sẽ phát huy năng lực ngoại giao, kinh tế và quân sự tập thể để bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh động thái tích cực của Iran và hy vọng điều này sẽ được duy trì lâu dài. Bên cạnh đó, giới chức châu Âu xác nhận sẽ thành lập một phái bộ đa quốc gia độc lập "mang tính phòng thủ", nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tàu thuyền và rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz ngay khi các bên liên quan đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết nước này hy vọng sẽ tiếp tục đối thoại và gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết thêm việc đảm bảo tự do hàng hải mà không có các hạn chế hoặc phí bổ sung được xác định là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là đối với việc vận chuyển tài nguyên năng lượng, thực phẩm và phân bón. Hãng thông tấn nhà nước Ba Lan đưa tin, lãnh đạo của Bỉ và Hà Lan cũng có những động thái tương tự.

Eo biển Hormuz là một hành lang hàng hải quan trọng, nơi khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh năng lượng và sự ổn định kinh tế thế giới.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: eo biển Hormuz châu Âu vận tải hàng hải an ninh hàng hải dầu mỏ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz
Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông ngày 16/4 lên tiếng bảo vệ việc Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng động thái này đã góp phần ngăn chặn căng thẳng leo thang và tạo điều kiện cho đối thoại và ngừng bắn.

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

VOV.VN - Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông ngày 16/4 lên tiếng bảo vệ việc Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng động thái này đã góp phần ngăn chặn căng thẳng leo thang và tạo điều kiện cho đối thoại và ngừng bắn.

Ông Trump thẳng thừng bác bỏ sứ mệnh của châu Âu tại eo biển Hormuz
Ông Trump thẳng thừng bác bỏ sứ mệnh của châu Âu tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng gay gắt trước đề xuất của các nhà lãnh đạo châu Âu về việc thiết lập một sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, gọi NATO là "vô dụng".

Ông Trump thẳng thừng bác bỏ sứ mệnh của châu Âu tại eo biển Hormuz

Ông Trump thẳng thừng bác bỏ sứ mệnh của châu Âu tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng gay gắt trước đề xuất của các nhà lãnh đạo châu Âu về việc thiết lập một sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, gọi NATO là "vô dụng".

Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ miền Nam sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz
Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ miền Nam sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iraq hôm qua (17/4) đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ miền Nam sau hơn một tháng tạm ngừng do sự gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ miền Nam sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz

Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ miền Nam sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iraq hôm qua (17/4) đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ miền Nam sau hơn một tháng tạm ngừng do sự gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ