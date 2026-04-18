Trung Quốc bảo vệ lá phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, ông Phó Thông nhấn mạnh, lá phiếu phủ quyết của Trung Quốc là “sự lựa chọn có trách nhiệm đối với hòa bình và người dân trong khu vực”, đồng thời khẳng định quyết định này “đứng về phía đúng đắn của lịch sử”.

Ông Phó Thông, Đại diện Trung Quốc tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp. Ảnh chụp màn hình video của Tân Hoa Xã

Trước đó, ngày 7/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Mặc dù dự thảo đã được điều chỉnh, trong đó loại bỏ điều khoản nhạy cảm về “cho phép sử dụng vũ lực” để giảm bớt quan ngại từ một số nước, Trung Quốc và Nga vẫn sử dụng quyền phủ quyết, khiến nghị quyết không được thông qua.

Theo ông Phó Thông, Trung Quốc hiểu rõ những quan ngại an ninh của các quốc gia vùng Vịnh, song nhấn mạnh mọi hành động của Hội đồng Bảo an cần hướng đến mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng, thay vì tạo cơ sở hợp pháp cho các hoạt động quân sự không được cho phép hoặc làm gia tăng nguy cơ xung đột.

Đại diện Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh không đồng tình với các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước vùng Vịnh, đồng thời khẳng định tự do và an toàn hàng hải tại các eo biển quốc tế cần được bảo đảm. Trung Quốc kêu gọi Iran sớm có biện pháp tích cực để khôi phục hoạt động lưu thông bình thường qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, ông Phó Thông chỉ trích việc Mỹ tăng cường triển khai quân sự và tiến hành các biện pháp phong tỏa có chủ đích, cho rằng đây là hành động nguy hiểm và thiếu trách nhiệm. Theo phía Trung Quốc, vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz là hệ quả lan rộng từ xung đột khu vực và chỉ có một lệnh ngừng bắn toàn diện mới có thể tạo nền tảng cho việc hạ nhiệt tình hình.

Trung Quốc cũng bày tỏ hoan nghênh các nỗ lực hướng tới ngừng bắn và đối thoại, trong đó có việc Mỹ và Iran khởi động đàm phán tại Pakistan. Bắc Kinh kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp chính trị, ngoại giao và tránh mọi hành động làm gia tăng đối đầu.

Ông Phó Thông khẳng định, với tư cách là đối tác chiến lược và là người bạn chân thành của các nước Trung Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng, cải thiện quan hệ giữa các nước trong khu vực, hướng tới mục tiêu hòa bình và ổn định lâu dài ở Trung Đông.