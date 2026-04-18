Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ miền Nam sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz

Theo các nguồn tin từ cảng và năng lượng Iraq, tàu chở dầu Agios Fanourios I mang cờ Malta đã neo đậu ngoài khơi các cảng dầu phía nam của Iraq và tiến hành bốc dỡ khoảng 2 triệu thùng dầu thô Basra. Ngoài con tàu này, một tàu chở dầu khác dự kiến ​​sẽ cập cảng xuất khẩu phía Nam của Iraq trong vòng hai ngày tới.

Tàu chở dầu Agios Fanourios I. Ảnh: Marine Traffic

Theo dữ liệu, con tàu Agios Fanourios I đã đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz hôm 16/4 và cũng là lần thứ hai cố gắng đi qua tuyến đường thủy này kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần. Trước đó, từ cuối tháng 2/2026, các hoạt động này gần như đóng băng khiến sản lượng dầu của Iraq giảm mạnh tới 80% (xuống còn khoảng 800.000 thùng/ngày) do các kho chứa nội địa bị quá tải.

Việc nối lại xuất khẩu của Iraq diễn ra sau khi Iraq đạt được một thỏa thuận chung với cả Mỹ và Iran nhằm giảm bớt tác động của lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước này.