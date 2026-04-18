中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ miền Nam sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 09:38, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iraq hôm qua (17/4) đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ miền Nam sau hơn một tháng tạm ngừng do sự gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo các nguồn tin từ cảng và năng lượng Iraq, tàu chở dầu Agios Fanourios I mang cờ Malta đã neo đậu ngoài khơi các cảng dầu phía nam của Iraq và tiến hành bốc dỡ khoảng 2 triệu thùng dầu thô Basra. Ngoài con tàu này, một tàu chở dầu khác dự kiến ​​sẽ cập cảng xuất khẩu phía Nam của Iraq trong vòng hai ngày tới.

iraq noi lai xuat khau dau tu mien nam sau khi iran mo lai eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu chở dầu Agios Fanourios I. Ảnh: Marine Traffic

Theo dữ liệu, con tàu Agios Fanourios I đã đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz hôm 16/4 và cũng là lần thứ hai cố gắng đi qua tuyến đường thủy này kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần. Trước đó, từ cuối tháng 2/2026, các hoạt động này gần như đóng băng khiến sản lượng dầu của Iraq giảm mạnh tới 80% (xuống còn khoảng 800.000 thùng/ngày) do các kho chứa nội địa bị quá tải.

Việc nối lại xuất khẩu của Iraq diễn ra sau khi Iraq đạt được một thỏa thuận chung với cả Mỹ và Iran nhằm giảm bớt tác động của lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. 

Nho Biền/VOV1
Theo Reuters
Tag: eo biển Hormuz Iran Iraq xuất khẩu dầu Iraq giá dầu Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 18/4: Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về cuộc chiến tại Iran
Toàn cảnh quốc tế sáng 18/4: Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 đã thừa nhận cuộc chiến với Iran là một “sự trệch hướng nhỏ” trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Thừa nhận này đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều khảo sát cho thấy sự không hài lòng của công chúng Mỹ đối với cuộc xung đột đang bước sang tuần thứ sáu tại Trung Đông.

Toàn cảnh quốc tế sáng 18/4: Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về cuộc chiến tại Iran

Toàn cảnh quốc tế sáng 18/4: Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 đã thừa nhận cuộc chiến với Iran là một “sự trệch hướng nhỏ” trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Thừa nhận này đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều khảo sát cho thấy sự không hài lòng của công chúng Mỹ đối với cuộc xung đột đang bước sang tuần thứ sáu tại Trung Đông.

Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran “trong 1 hoặc 2 ngày tới”
Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran “trong 1 hoặc 2 ngày tới”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết ông kỳ vọng 1 thỏa thuận hòa bình với Iran có thể đạt được “trong 1 hoặc 2 ngày tới”, trong bối cảnh chính quyền Mỹ hướng tới vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan nhằm hạ nhiệt xung đột.

Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran “trong 1 hoặc 2 ngày tới”

Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran “trong 1 hoặc 2 ngày tới”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết ông kỳ vọng 1 thỏa thuận hòa bình với Iran có thể đạt được “trong 1 hoặc 2 ngày tới”, trong bối cảnh chính quyền Mỹ hướng tới vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan nhằm hạ nhiệt xung đột.

Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran
Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện đã “hoàn thành hơn 80%”, nhưng cả hai bên vẫn cần thể hiện sự linh hoạt, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết hôm 17/4.

Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran

Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện đã “hoàn thành hơn 80%”, nhưng cả hai bên vẫn cần thể hiện sự linh hoạt, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết hôm 17/4.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ