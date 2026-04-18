  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump thẳng thừng bác bỏ sứ mệnh của châu Âu tại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 10:36, 18/04/2026
VOV.VN - Ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng gay gắt trước đề xuất của các nhà lãnh đạo châu Âu về việc thiết lập một sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, gọi NATO là "vô dụng".

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác hướng tới việc khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, tổ chức tại Paris ngày 17/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch dẫn đầu một sứ mệnh quốc tế với mục tiêu bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại di chuyển qua khu vực này. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ rà phá thủy lôi trong khu vực, đồng thời trấn an thị trường năng lượng toàn cầu sau giai đoạn căng thẳng cực độ giữa Mỹ và Iran. Thủ tướng Anh khẳng định đây là một "sứ mệnh hòa bình và mang tính phòng thủ", đồng thời kêu gọi các quốc gia có lợi ích thương mại cùng tham gia.

Bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về cách thức quản lý an ninh tại tuyến đường thủy chiến lược Hormuz này vẫn khiến tình hình chính trị khu vực trở nên bất ổn. Ảnh: Reuters

Ngay sau thông báo từ phía châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, yêu cầu NATO và các đồng minh châu Âu "tránh xa" khu vực eo biển Hormuz. Ông Trump chỉ trích các đồng minh NATO là "vô dụng khi cần thiết" và là "hổ giấy". Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng khi tình hình eo biển Hormuz ở giai đoạn căng thẳng nhất, các đồng minh đã không hỗ trợ Mỹ, nhưng lại xuất hiện khi tình hình bắt đầu lắng dịu. Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố tình hình tại Hormuz hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ. Ông cũng ám chỉ rằng các nước châu Âu chỉ đang cố gắng bảo vệ nguồn cung dầu của chính họ, không muốn đóng góp vào chi phí quân sự hay nỗ lực thực tế mà Mỹ đã thực hiện.

Sự rạn nứt này đánh dấu một nốt trầm mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong khi Pháp đã triển khai tàu sân bay và các tàu chiến đến Trung Đông, Tổng thống Trump vẫn giữ quan điểm rằng Washington sẽ duy trì các biện pháp phong tỏa riêng biệt cho đến khi Iran đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Mỹ.

Việc Iran tuyên bố mở cửa trở lại eo biển Hormuz là một tín hiệu tích cực đối với giá dầu toàn cầu, vốn đã tăng mạnh trong các tuần gần đây. Tuy nhiên, bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về cách thức quản lý an ninh tại tuyến đường thủy chiến lược này vẫn khiến tình hình chính trị khu vực trở nên bất ổn.

Hiện, phía châu Âu vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Toàn cảnh quốc tế sáng 18/4: Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về cuộc chiến tại Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 đã thừa nhận cuộc chiến với Iran là một “sự trệch hướng nhỏ” trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Thừa nhận này đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều khảo sát cho thấy sự không hài lòng của công chúng Mỹ đối với cuộc xung đột đang bước sang tuần thứ sáu tại Trung Đông.

Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran “trong 1 hoặc 2 ngày tới”
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết ông kỳ vọng 1 thỏa thuận hòa bình với Iran có thể đạt được “trong 1 hoặc 2 ngày tới”, trong bối cảnh chính quyền Mỹ hướng tới vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan nhằm hạ nhiệt xung đột.

Ông Trump nói Iran “đồng ý với mọi điều” trong đàm phán và phản hồi của Tehran
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran “đã đồng ý với mọi điều” trong các cuộc đàm phán với Mỹ, bao gồm việc phối hợp loại bỏ lượng urani đã được làm giàu khỏi nước này và đưa về Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Iran bác bỏ thông tin trên, khẳng định không có kế hoạch từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu.

