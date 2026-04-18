Ông Trump thẳng thừng bác bỏ sứ mệnh của châu Âu tại eo biển Hormuz

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác hướng tới việc khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, tổ chức tại Paris ngày 17/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch dẫn đầu một sứ mệnh quốc tế với mục tiêu bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại di chuyển qua khu vực này. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ rà phá thủy lôi trong khu vực, đồng thời trấn an thị trường năng lượng toàn cầu sau giai đoạn căng thẳng cực độ giữa Mỹ và Iran. Thủ tướng Anh khẳng định đây là một "sứ mệnh hòa bình và mang tính phòng thủ", đồng thời kêu gọi các quốc gia có lợi ích thương mại cùng tham gia.

Bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về cách thức quản lý an ninh tại tuyến đường thủy chiến lược Hormuz này vẫn khiến tình hình chính trị khu vực trở nên bất ổn. Ảnh: Reuters

Ngay sau thông báo từ phía châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, yêu cầu NATO và các đồng minh châu Âu "tránh xa" khu vực eo biển Hormuz. Ông Trump chỉ trích các đồng minh NATO là "vô dụng khi cần thiết" và là "hổ giấy". Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng khi tình hình eo biển Hormuz ở giai đoạn căng thẳng nhất, các đồng minh đã không hỗ trợ Mỹ, nhưng lại xuất hiện khi tình hình bắt đầu lắng dịu. Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố tình hình tại Hormuz hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ. Ông cũng ám chỉ rằng các nước châu Âu chỉ đang cố gắng bảo vệ nguồn cung dầu của chính họ, không muốn đóng góp vào chi phí quân sự hay nỗ lực thực tế mà Mỹ đã thực hiện.

Sự rạn nứt này đánh dấu một nốt trầm mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong khi Pháp đã triển khai tàu sân bay và các tàu chiến đến Trung Đông, Tổng thống Trump vẫn giữ quan điểm rằng Washington sẽ duy trì các biện pháp phong tỏa riêng biệt cho đến khi Iran đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Mỹ.

Việc Iran tuyên bố mở cửa trở lại eo biển Hormuz là một tín hiệu tích cực đối với giá dầu toàn cầu, vốn đã tăng mạnh trong các tuần gần đây. Tuy nhiên, bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về cách thức quản lý an ninh tại tuyến đường thủy chiến lược này vẫn khiến tình hình chính trị khu vực trở nên bất ổn.

Hiện, phía châu Âu vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.