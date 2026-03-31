Các sân bay của Mỹ hoạt động trở lại bình thường sau khi nhân viên an ninh được trả lương

Thứ Ba, 05:49, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoạt động tại nhiều sân bay lớn của Mỹ đang dần ổn định trở lại sau nhiều tuần gián đoạn do hàng chục nghìn nhân viên an ninh không được trả lương.

Các sân bay tại Baltimore, Houston, New York, New Orleans và Dallas cho biết thời gian chờ kiểm tra an ninh đã giảm mạnh, với các hàng chờ ngắn trở lại trong ngày 30/3, sau khi trước đó có thời điểm kéo dài hơn 4h, mức cao nhất trong gần 25 năm hoạt động của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA).

Trước đó, khoảng 50.000 nhân viên an ninh thuộc TSA, không được trả lương từ giữa tháng 2 đã khiến hoạt động tại nhiều sân bay bị gián đoạn nghiêm trọng.

Các sân bay của Mỹ trở lại bình thường sau khi nhân viên an ninh được trả lương. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump đã ký chỉ thị khẩn cấp vào ngày 28/3 yêu cầu chi trả lương cho nhân viên TSA, khi Quốc hội chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ kéo dài 45 ngày. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết người lao động sẽ được trả lương sớm nhất từ ngày 30/3.

Các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã trì hoãn việc cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, đồng thời yêu cầu điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động nhập cư. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bác bỏ một thỏa hiệp lưỡng đảng tại Thượng viện và thông qua dự luật cấp ngân sách cho toàn bộ cơ quan này.

Các sân bay tại Mỹ hiện cũng đang đối mặt với lượng hành khách tăng trong kỳ nghỉ xuân, với lưu lượng tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Giới chức cho biết hàng trăm nhân viên an ninh và điều tra đã được triển khai tới 14 sân bay nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra cho đến khi hoạt động trở lại bình thường.

Trần Phương/VOV-Washington
Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran
Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

Iran tấn công tàu sân bay Mỹ: Xung đột tiếp tục leo thang
Iran tấn công tàu sân bay Mỹ: Xung đột tiếp tục leo thang

VOV.VN - Ngày 25/3, ngày thứ 26 của xung đột, Hải quân Iran thông báo đã phóng tên lửa hành trình tấn công tàu sân bay Mỹ tại khu vực. Tehran cũng tuyên bố vẫn đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Horrmuz và chưa có kế hoạch đàm phán với kẻ thù.    

Iran tấn công tàu sân bay Mỹ: Xung đột tiếp tục leo thang

Iran tấn công tàu sân bay Mỹ: Xung đột tiếp tục leo thang

VOV.VN - Ngày 25/3, ngày thứ 26 của xung đột, Hải quân Iran thông báo đã phóng tên lửa hành trình tấn công tàu sân bay Mỹ tại khu vực. Tehran cũng tuyên bố vẫn đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Horrmuz và chưa có kế hoạch đàm phán với kẻ thù.    

Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông giữa xung đột với Iran
Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông giữa xung đột với Iran

VOV.VN - Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông để sửa chữa sau sự cố hỏa hoạn, khiến hiện diện quân sự của Washington tại khu vực suy giảm trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông giữa xung đột với Iran

Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông giữa xung đột với Iran

VOV.VN - Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông để sửa chữa sau sự cố hỏa hoạn, khiến hiện diện quân sự của Washington tại khu vực suy giảm trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

