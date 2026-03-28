Mỹ điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông

Việc triển khai thêm này có thể nâng tổng số tàu sân bay Mỹ hoạt động trong khu vực lên ba, trong bối cảnh Washington gia tăng hiện diện quân sự liên quan đến các hoạt động nhằm vào Iran. Hiện chưa rõ nhóm tác chiến của tàu sân bay George H.W. Bush sẽ mất bao lâu để tới khu vực.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: Reuters

Trước đó, các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln đã được triển khai tại Trung Đông. Tuy nhiên, tàu Gerald R. Ford đang neo tại đảo Crete để sửa chữa sau một vụ hỏa hoạn buồng giặt là và dự kiến sẽ mất thời gian dài mới có thể quay trở lại. Hiện tham gia chiến dịch của Mỹ tại Iran chỉ còn tàu Abraham Lincoln hoạt động ở phía bắc Biển Arab, thực hiện các nhiệm vụ không kích và tuần tra trên không phận Iran.

Ngoài tàu sân bay George H.W. Bush, nhóm tác chiến còn có ba tàu khu trục gồm USS Ross, USS Donald Cook và USS Mason.