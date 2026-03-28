Mỹ điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông

Thứ Bảy, 11:29, 28/03/2026
VOV.VN - Theo Hải quân Mỹ, đầu tuần này nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời căn cứ Norfolk, bang Virginia để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, với điểm đến dự kiến là Trung Đông. 

Việc triển khai thêm này có thể nâng tổng số tàu sân bay Mỹ hoạt động trong khu vực lên ba, trong bối cảnh Washington gia tăng hiện diện quân sự liên quan đến các hoạt động nhằm vào Iran. Hiện chưa rõ nhóm tác chiến của tàu sân bay George H.W. Bush sẽ mất bao lâu để tới khu vực.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: Reuters

Trước đó, các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln đã được triển khai tại Trung Đông. Tuy nhiên, tàu Gerald R. Ford đang neo tại đảo Crete để sửa chữa sau một vụ hỏa hoạn buồng giặt là và dự kiến sẽ mất thời gian dài mới có thể quay trở lại. Hiện tham gia chiến dịch của Mỹ tại Iran chỉ còn tàu Abraham Lincoln hoạt động ở phía bắc Biển Arab, thực hiện các nhiệm vụ không kích và tuần tra trên không phận Iran.

Ngoài tàu sân bay George H.W. Bush, nhóm tác chiến còn có ba tàu khu trục gồm USS Ross, USS Donald Cook và USS Mason.

Quang Trung/VOV-Washington
Đặc phái viên Witkoff: Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông, ông Steve Witkoff ngày 27/3 cho biết Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran, báo hiệu những tiến triển có thể xảy ra thông qua các nỗ lực ngoại giao.

G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc
VOV.VN - Ngày 27/3, các ngoại trưởng G7 đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được triển khai sau khi xung đột liên quan tới Iran chấm dứt. 

Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể xem xét cắt giảm chi tiêu dành cho việc bảo vệ các đồng minh NATO, sau khi một số quốc gia châu Âu không đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ của ông trong chiến dịch nhằm vào Iran.

