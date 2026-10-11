Với dự báo nhiều bất lợi trong mùa khô sắp tới do hiện tượng El Niño gây ra, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Campuchia Hem Vandy vừa đưa ra cảnh báo khẩn: Yêu cầu toàn bộ các đơn vị cấp nước công cộng lẫn tư nhân trên toàn quốc phải kích hoạt ngay giải pháp ứng phó hạn hán.

Campuchia chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán El Niño, tăng cường an ninh nguồn nước.

Phát biểu tại phiên bế mạc Hội thảo Cấp thoát nước Campuchia - Nhật Bản lần thứ 19, tại thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Hem Vandy nhấn mạnh: các đơn vị vận hành không được bị động. Cần chủ động quản lý và bảo vệ nguồn nước ngay từ thời điểm này để duy trì dòng chảy bền vững, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ El Niño đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Để giải bài toán khan hiếm và thất thoát nước, lãnh đạo Bộ Công nghiệp Campuchia chỉ ra "chìa khóa" cốt lõi nằm ở việc chuyển đổi số. Ông yêu cầu các đơn vị tăng tốc áp dụng công nghệ: từ hạ tầng dữ liệu mạng lưới đường ống kỹ thuật số, hệ thống phân vùng lưu lượng, lắp đặt thiết bị đo dòng chảy nhằm siết chặt tỷ lệ thất thoát nước phi thương mại, cho đến việc tự động hóa khâu kiểm soát chất lượng nước.

Song song với giải pháp kỹ thuật, Campuchia cũng thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành. Bộ Công nghiệp sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng để cập nhật kịch bản thời tiết; đồng thời đồng hành cùng Bộ Giao thông và Công chính trong việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm làm suy kiệt các nguồn nước tự nhiên.

Đồng quan điểm về tính hiệu quả, ông Yasuda Masahiro, đại diện Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản khẳng định, công nghệ Nhật Bản chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đưa vào vận hành thực tế. Đại diện phía Nhật Bản khuyến khích hai bên không dừng lại ở mức giới thiệu lý thuyết, mà cần bước ngay sang giai đoạn thử nghiệm thực địa, đánh giá và nhân rộng các mô hình cấp thoát nước phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Campuchia.