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Thái Lan, Campuchia nối lại hòa giải tranh chấp biển tại La Hay

Thứ Bảy, 23:13, 10/10/2026
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VOV.VN - Thái Lan và Campuchia sẽ tiến hành phiên hòa giải thứ hai tại La Hay (Hà Lan) từ ngày 14 đến 18/10, tiếp tục tìm kiếm đồng thuận về phân định ranh giới biển và khả năng hợp tác khai thác tài nguyên tại Vịnh Thái Lan.

Thái Lan và Campuchia sẽ tiến hành phiên họp thứ hai trong khuôn khổ tiến trình hòa giải tranh chấp phân định ranh giới biển tại La Hay (The Hague) (Hà Lan) từ ngày 14 đến 18/10, sau phiên họp đầu tiên được tổ chức tại Singapore hồi tháng 9 vừa qua.

Phái đoàn Thái Lan do Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow dẫn đầu với tư cách Trưởng đại diện của Thái Lan tại Ủy ban Hòa giải. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Thái Lan sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ hoạt động của Ủy ban Hòa giải. Phiên họp lần thứ hai là cơ hội để Thái Lan trình bày các thông tin kỹ thuật liên quan trước Ủy ban Hòa giải, hướng tới giải pháp công bằng cho vấn đề phân định ranh giới biển với Campuchia, phù hợp với luật pháp quốc tế.

thai lan, campuchia noi lai hoa giai tranh chap bien tai la hay hinh anh 1
Ảnh minh họa: The Nation Thailand

Trong khi đó, phái đoàn Campuchia do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhonn làm Trưởng đoàn. Trong tuyên bố ngày 9/10, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết phiên họp lần này đánh dấu bước tiếp theo trong tiến trình giải quyết các khác biệt liên quan đến biển giữa hai nước bằng biện pháp hòa bình. Trên cơ sở các cuộc thảo luận tại Singapore hồi tháng 9, hai bên dự kiến tiếp tục trao đổi nhằm tìm kiếm những điểm đồng thuận liên quan đến phân định ranh giới biển.

Campuchia cho biết mục tiêu là đạt được hiệp ước với Thái Lan về thiết lập một đường ranh giới biển duy nhất hoặc đạt được thỏa thuận phát triển chung và chia sẻ công bằng nguồn tài nguyên trong thời gian chờ hoàn tất việc phân định ranh giới. Trong trường hợp chưa đạt được các mục tiêu này, Campuchia có thể đề nghị Ủy ban Hòa giải đưa ra các khuyến nghị làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai, phù hợp với nghĩa vụ của hai nước theo UNCLOS.

Tranh chấp biển giữa Thái Lan và Campuchia bắt nguồn từ các khu vực có yêu sách chồng lấn tại Vịnh Thái Lan, bao gồm những vùng được đánh giá có tiềm năng dầu khí ngoài khơi. Tiến trình hòa giải hiện nay được Campuchia đề xuất vào tháng 6/2026, sau khi Thái Lan chấm dứt Bản ghi nhớ năm 2001 về đàm phán phân định ranh giới biển và hợp tác phát triển chung các nguồn tài nguyên hydrocarbon trong khu vực tranh chấp.

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Thái Lan cam kết hỗ trợ Timor Leste hội nhập sâu rộng vào ASEAN

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão tại Bangkok ngày 9/10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Timor Leste tham gia đầy đủ, sâu rộng vào Cộng đồng ASEAN, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

PV/VOV-Bangkok
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