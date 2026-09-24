Campuchia triệt phá ổ tội phạm: Thu giữ 800kg ma túy, 49 khẩu súng, 8.000 viên đạn
VOV.VN - Lực lượng chức năng Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi phạm người Trung Quốc, thu giữ hơn 800kg chất cấm cùng kho vũ khí “khủng” gồm 49 khẩu súng các loại và gần 8.000 viên đạn.
Theo thông tin từ Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, chiến dịch trấn áp tội phạm này được triển khai vào ngày 23/9 tại khu vực đảo Ruessei, tỉnh Preah Sihanouk. Chiến công này là kết quả của quá trình kiên trì điều tra, trinh sát trong nhiều ngày, qua đó, lực lượng chức năng đã xác định rõ đối tượng và khoanh vùng chính xác mục tiêu.
Theo báo cáo sơ bộ, lực lượng chức năng đã vây bắt một chiếc ca-nô chở theo 2 đối tượng người Trung Quốc. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục chặn bắt thêm 2 ô tô, khống chế thêm 5 đối tượng người Trung Quốc khác, đồng thời phát hiện và thu giữ tổng cộng 42 bao chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, với trọng lượng khoảng 840 kg.
Bên cạnh lượng lớn ma túy nói trên, lực lượng chức năng Campuchia cũng thu giữ được nhiều tang vật: 3 xe máy, 10 khẩu súng trường, 39 khẩu súng ngắn, 108 hộp tiếp đạn (băng đạn) và 7.937 viên đạn.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc xuất xứ của số ma túy này cũng như tuyến đường vận chuyển và điểm đến cuối cùng của các đối tượng.