Campuchia triệt phá ổ tội phạm: Thu giữ 800kg ma túy, 49 khẩu súng, 8.000 viên đạn

Lực lượng chức năng Campuchia thu giữ hơn 800 kg ma túy (Nguồn: Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia)

Theo thông tin từ Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, chiến dịch trấn áp tội phạm này được triển khai vào ngày 23/9 tại khu vực đảo Ruessei, tỉnh Preah Sihanouk. Chiến công này là kết quả của quá trình kiên trì điều tra, trinh sát trong nhiều ngày, qua đó, lực lượng chức năng đã xác định rõ đối tượng và khoanh vùng chính xác mục tiêu.

Các đối tượng bị bắt giữ (Nguồn: Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia)

Tang vật bị tịch thu (Nguồn: Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia)

Theo báo cáo sơ bộ, lực lượng chức năng đã vây bắt một chiếc ca-nô chở theo 2 đối tượng người Trung Quốc. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục chặn bắt thêm 2 ô tô, khống chế thêm 5 đối tượng người Trung Quốc khác, đồng thời phát hiện và thu giữ tổng cộng 42 bao chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, với trọng lượng khoảng 840 kg.

Bên cạnh lượng lớn ma túy nói trên, lực lượng chức năng Campuchia cũng thu giữ được nhiều tang vật: 3 xe máy, 10 khẩu súng trường, 39 khẩu súng ngắn, 108 hộp tiếp đạn (băng đạn) và 7.937 viên đạn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc xuất xứ của số ma túy này cũng như tuyến đường vận chuyển và điểm đến cuối cùng của các đối tượng.