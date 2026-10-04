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Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

Chủ Nhật, 20:22, 04/10/2026
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VOV.VN - Chỉ trong vòng hai ngày (3 và 4/10), lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Poipet và tỉnh Preah Sihanouk, qua đó vô hiệu hóa hai "tụ điểm đen" lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia.

Theo Tổng cục Công an quốc gia Campuchia, chiến dịch mới nhất vừa diễn ra hôm nay (4/10) tại một tòa nhà cao 30 tầng tọa lạc tại thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey.

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Lực lượng chức năng triệt phá ổ nhóm lừa đảo online ( nguồn: bộ Nội vụ Campuchia)

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã bất ngờ vây ráp tụ điểm này và bắt giữ tổng cộng 587 người.

Đáng chú ý, ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia này quy tụ nhiều thành phần phức tạp với 518 công dân Indonesia, 51 người Campuchia và 18 người Thái Lan. Hàng loạt thiết bị công nghệ cao và tang vật phục vụ cho hành vi lừa đảo trực tuyến đã bị niêm phong, thu giữ tại chỗ.

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Lực lượng chức năng thu giữ tang vật lừa đảo online ( nguồn: bộ Nội vụ Campuchia)

Trước đó chỉ một ngày (3/10), một đợt quét mạnh tay tương tự cũng được triển khai tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk. Khám xét khu tòa nhà cao tầng ở thành phố Preah Sihanouk, cảnh sát đã tóm gọn 44 nghi phạm đang ẩn náu, gồm 38 công dân Trung Quốc, 2 người Đài Loan và 4 người Campuchia. Toàn bộ tang vật gồm: hàng chục máy tính, điện thoại đã được đưa về trụ sở, trong khi tòa nhà bị niêm phong chờ xử lý.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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