English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Campuchia đăng cai Hội nghị quốc tế về Thu gom và Quản lý nước mưa

Thứ Tư, 22:02, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Campuchia đăng cai Hội nghị quốc tế về Thu gom và Quản lý nước mưa, hướng tới giải pháp tăng cường an ninh nguồn nước và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngày 2/9, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã khai mạc Hội nghị Hiệp hội Nước quốc tế lần thứ 4 về "Thu gom và Quản lý nước mưa". Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực.

campuchia dang cai hoi nghi quoc te ve thu gom va quan ly nuoc mua hinh anh 1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị lần này có chủ đề “Nước mưa cho tương lai: Nước, Khí hậu và Văn hóa” diễn ra từ ngày 1 - 6/9, nhằm thúc đẩy an ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua các giải pháp quản lý nước mưa.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia Thor Chetha đã chủ trì Lễ khai mạc với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế, nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ.

campuchia dang cai hoi nghi quoc te ve thu gom va quan ly nuoc mua hinh anh 2
Quang cảnh hội nghị

 Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Thor Chetha cho rằng, biến đổi khí hậu đã gây ra những bất ổn ngày càng tăng như nguy cơ lũ lụt và hạn hán, cũng như sự thay đổi về phân bố lượng mưa trên toàn cầu.

Nước mưa là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá cần được thu gom, tích trữ, bảo vệ và quản lý bền vững để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và xây dựng cộng đồng.

campuchia dang cai hoi nghi quoc te ve thu gom va quan ly nuoc mua hinh anh 3
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia Thor Chetha phát biểu

Chính phủ Campuchia đã xác định nước là một trong năm lĩnh vực ưu tiên của Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn 1, nước được coi là “vàng trắng” và là động lực chính của sự phát triển quốc gia. Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ứng dụng các giải pháp thu gom, quản lý nước mưa mới cho Campuchia cũng như các nước khu vực sông Mekong, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Hội nghị lần này dự kiến ​​sẽ thông qua Tuyên bố Phnom Penh về Nước mưa, trong đó đề ra khuôn khổ về thúc đẩy các nỗ lực quản lý nước mưa bền vững trên toàn cầu. Tuyên bố này ​​sẽ giúp củng cố hợp tác quốc tế và khuyến khích áp dụng các phương pháp thu gom và quản lý nước mưa, góp phần giải quyết các vấn đề về an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Campuchia tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn
Campuchia tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia sau hơn một năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm giảm mạnh các hoạt động bất hợp pháp này tại Campuchia.

Campuchia tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

Campuchia tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia sau hơn một năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm giảm mạnh các hoạt động bất hợp pháp này tại Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thúc đẩy ngoại giao tại Campuchia
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thúc đẩy ngoại giao tại Campuchia

VOV.VN - Trong hai ngày 27 - 28/8 tại Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự ISC-2 và thúc đẩy nhiều hoạt động đối ngoại song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thúc đẩy ngoại giao tại Campuchia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thúc đẩy ngoại giao tại Campuchia

VOV.VN - Trong hai ngày 27 - 28/8 tại Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự ISC-2 và thúc đẩy nhiều hoạt động đối ngoại song phương.

Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện
Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện

VOV.VN - Ngày 26/8, tại thủ đô Phnôm Penh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới chào Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp tham dự Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2). 

Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện

Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện

VOV.VN - Ngày 26/8, tại thủ đô Phnôm Penh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới chào Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp tham dự Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2). 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ