Campuchia đăng cai Hội nghị quốc tế về Thu gom và Quản lý nước mưa

Ngày 2/9, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã khai mạc Hội nghị Hiệp hội Nước quốc tế lần thứ 4 về "Thu gom và Quản lý nước mưa". Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị lần này có chủ đề “Nước mưa cho tương lai: Nước, Khí hậu và Văn hóa” diễn ra từ ngày 1 - 6/9, nhằm thúc đẩy an ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua các giải pháp quản lý nước mưa.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia Thor Chetha đã chủ trì Lễ khai mạc với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế, nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Thor Chetha cho rằng, biến đổi khí hậu đã gây ra những bất ổn ngày càng tăng như nguy cơ lũ lụt và hạn hán, cũng như sự thay đổi về phân bố lượng mưa trên toàn cầu.

Nước mưa là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá cần được thu gom, tích trữ, bảo vệ và quản lý bền vững để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và xây dựng cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia Thor Chetha phát biểu

Chính phủ Campuchia đã xác định nước là một trong năm lĩnh vực ưu tiên của Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn 1, nước được coi là “vàng trắng” và là động lực chính của sự phát triển quốc gia. Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ứng dụng các giải pháp thu gom, quản lý nước mưa mới cho Campuchia cũng như các nước khu vực sông Mekong, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Hội nghị lần này dự kiến ​​sẽ thông qua Tuyên bố Phnom Penh về Nước mưa, trong đó đề ra khuôn khổ về thúc đẩy các nỗ lực quản lý nước mưa bền vững trên toàn cầu. Tuyên bố này ​​sẽ giúp củng cố hợp tác quốc tế và khuyến khích áp dụng các phương pháp thu gom và quản lý nước mưa, góp phần giải quyết các vấn đề về an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu.