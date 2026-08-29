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Campuchia tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

Thứ Bảy, 17:36, 29/08/2026
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VOV.VN - Chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia sau hơn một năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm giảm mạnh các hoạt động bất hợp pháp này tại Campuchia.

Phát biểu trong cuộc họp với đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Campuchia, ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao kiêm Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết, hiện tại Campuchia không còn trung tâm tội phạm mạng nào sau khi lực lượng chức năng đã xóa sổ hoàn toàn các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

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Campuchia triệt phá cơ sở lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Vando.

Sau hơn một năm thực hiện chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc, lực lượng thực thi pháp luật Campuchia đã tiến hành kiểm tra 793 địa điểm khả nghi, trong đó triệt phá 624 địa điểm, 169 địa điểm bị bỏ hoang, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch, giải cứu và trục xuất hơn 58.000 người nước ngoài.

Ông Chay Sinarith cho rằng, mặc dù những địa điểm lừa đảo trực tuyến lớn đã bị triệt phá nhưng các băng đảng tội phạm đã thay đổi chiến thuật hoạt động khi chia thành nhiều nhóm nhỏ phân tán tại các nhà nghỉ, chung cư, nhà cho thuê, thậm chí hoạt động trên xe ô tô và quán cà phê.

Lực lượng chức năng Campuchia vẫn đang tiếp tục tích cực truy quét và triệt phá các hoạt động tội phạm quy mô nhỏ này. Chính phủ Campuchia cũng đang đẩy nhanh việc soạn thảo các văn bản pháp luật bổ sung như dự thảo Luật An ninh mạng, dự thảo Luật Tội phạm công nghệ thông tin và Quy định về quản lý tài sản ảo để tăng cường hệ thống pháp luật, ngăn chặn và phòng chống hiệu quả các loại tội phạm này tại Campuchia, đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội.

Campuchia dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về phòng chống tội phạm mạng vào cuối tháng 9 tới để chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn, tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa toàn cầu này.

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FBI cam kết tăng cường hợp tác với Campuchia quét sạch lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - "Quét sạch tội phạm lừa đảo trực tuyến không thể là việc riêng của một quốc gia, mà cần sự cam kết và hợp tác đồng bộ ở tầm khu vực và toàn cầu”. Đó là thông điệp mạnh mẽ được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel tại thủ đô Phnom Penh.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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