English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Campuchia đối mặt nguy cơ sụt giảm gần 10% GDP do biến đổi khí hậu

Thứ Ba, 15:45, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Môi trường Campuchia cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể giáng đòn mạnh vào nền kinh tế nước này, đồng thời khẩn thiết kêu gọi đầu tư vào công tác quản lý nguồn nước, cơ sở hạ tầng xanh và gia tăng tài chính khí hậu toàn cầu.

Trao đổi với báo giới ngày 8/9, ông Kvay Atitya, người phát ngôn của Bộ Môi trường Campuchia cho biết, biến đổi khí hậu là một vấn đề liên ngành, đe dọa phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến sinh kế của con người cả hiện tại và tương lai. Ông cũng cho biết, Campuchia là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là lũ lụt, hạn hán, bão, sóng nhiệt và xâm nhập mặn…

campuchia doi mat nguy co sut giam gan 10 gdp do bien doi khi hau hinh anh 1
Campuchia đối mặt nguy cơ sụt giảm gần 10% GDP do biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa. 

Theo kết quả nghiên cứu của Chính phủ Campuchia vừa công bố, biến đổi khí hậu có thể làm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này sụt giảm 2,5% vào năm 2030. Đáng lo ngại hơn, mức thiệt hại này có thể lên tới 9,8% vào năm 2050 nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời.  

Ông Chey Tech, một nhà phân tích kinh tế - xã hội, cho biết: Campuchia là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất sau Bangladesh, đặc biệt là về biến đổi khí hậu, lũ lụt và hạn hán. Ông nói: “Đặc biệt năm nay, hạn hán rất nghiêm trọng, vì hiện tượng El Niño sẽ diễn ra từ cuối tháng 9 này đến tháng 2 năm 2027”.

Ông cũng chỉ ra rằng đất nước này dễ bị tổn thương nhất trước tác động kinh tế - xã hội từ các yếu tố địa chính trị, từ chiến tranh ở Trung Đông và xung đột biên giới với Thái Lan. Vì vậy, tất cả những yếu tố này có thể khiến người dân rơi xuống dưới mức nghèo một lần nữa. Đối với những người có nguy cơ, họ có thể rơi vào cảnh nghèo đói.

Nhằm ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chủ động lồng ghép các yếu tố ứng phó khí hậu vào khuôn khổ phát triển quốc gia thông qua Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn 1 (2023-2028). Đồng thời, quốc gia này đã cam kết cắt giảm khoảng 55% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2035 và tiến tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Đặc biệt, đối với khu vực đô thị, Bộ Môi trường Campuchia đã vạch ra 3 định hướng ưu tiên nhằm củng cố khả năng chống chịu với khí hậu và quản lý nước mưa: Thứ nhất, nhân rộng các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Giải pháp này bao gồm việc bảo vệ, phục hồi các vùng đất ngập nước, khu vực trũng thấp và mở rộng không gian xanh trong thành phố. "Các hệ thống tự nhiên này có khả năng hấp thụ lượng nước mưa dư thừa, giảm thiểu rủi ro ngập lụt, cải thiện chất lượng nước, hỗ trợ đa dạng sinh học và hạ nhiệt độ tại các đô thị".

Thứ hai, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm. Trọng tâm được đặt vào việc cải thiện công tác quan trắc khí tượng, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và lập bản đồ rủi ro. Thông tin cảnh báo cần được truyền tải đến cộng đồng một cách nhanh chóng nhất, đặc biệt là nhóm cư dân yếu thế.

Thứ ba, tăng cường quản trị nền tảng số và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan ban ngành, đối tác phát triển, khu vực tư nhân và cộng đồng dân cư. Các rủi ro khí hậu phải được lồng ghép sâu rộng vào quy hoạch sử dụng đất và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Trên bình diện quốc tế, Campuchia đang tích cực kêu gọi sự hỗ trợ thiết thực hơn nữa dành cho các nước đang phát triển và kém phát triển (LDC), những quốc gia phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất nhưng lại thiếu hụt nguồn lực ứng phó.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Campuchia triệt phá gần 1.000 vụ vi phạm môi trường trong 6 tháng đầu năm
Campuchia triệt phá gần 1.000 vụ vi phạm môi trường trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Với gần 6.000 cuộc tuần tra trong nửa đầu năm 2026, Bộ Môi trường Campuchia đã triệt phá gần 1.000 vụ vi phạm, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Hoàng gia trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. 

Campuchia triệt phá gần 1.000 vụ vi phạm môi trường trong 6 tháng đầu năm

Campuchia triệt phá gần 1.000 vụ vi phạm môi trường trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Với gần 6.000 cuộc tuần tra trong nửa đầu năm 2026, Bộ Môi trường Campuchia đã triệt phá gần 1.000 vụ vi phạm, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Hoàng gia trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. 

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD, xử lý cán bộ dính lừa đảo trực tuyến
Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD, xử lý cán bộ dính lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan chức năng Campuchia đã phong tỏa hơn 300 triệu USD, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm hàng loạt quan chức biến chất trong chiến dịch tổng lực truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ cao kéo dài hơn 1 năm qua.

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD, xử lý cán bộ dính lừa đảo trực tuyến

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD, xử lý cán bộ dính lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan chức năng Campuchia đã phong tỏa hơn 300 triệu USD, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm hàng loạt quan chức biến chất trong chiến dịch tổng lực truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ cao kéo dài hơn 1 năm qua.

Campuchia đăng cai Hội nghị quốc tế về Thu gom và Quản lý nước mưa
Campuchia đăng cai Hội nghị quốc tế về Thu gom và Quản lý nước mưa

VOV.VN - Campuchia đăng cai Hội nghị quốc tế về Thu gom và Quản lý nước mưa, hướng tới giải pháp tăng cường an ninh nguồn nước và ứng phó biến đổi khí hậu.

Campuchia đăng cai Hội nghị quốc tế về Thu gom và Quản lý nước mưa

Campuchia đăng cai Hội nghị quốc tế về Thu gom và Quản lý nước mưa

VOV.VN - Campuchia đăng cai Hội nghị quốc tế về Thu gom và Quản lý nước mưa, hướng tới giải pháp tăng cường an ninh nguồn nước và ứng phó biến đổi khí hậu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ