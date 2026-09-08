Trao đổi với báo giới ngày 8/9, ông Kvay Atitya, người phát ngôn của Bộ Môi trường Campuchia cho biết, biến đổi khí hậu là một vấn đề liên ngành, đe dọa phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến sinh kế của con người cả hiện tại và tương lai. Ông cũng cho biết, Campuchia là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là lũ lụt, hạn hán, bão, sóng nhiệt và xâm nhập mặn…

Campuchia đối mặt nguy cơ sụt giảm gần 10% GDP do biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa.

Theo kết quả nghiên cứu của Chính phủ Campuchia vừa công bố, biến đổi khí hậu có thể làm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này sụt giảm 2,5% vào năm 2030. Đáng lo ngại hơn, mức thiệt hại này có thể lên tới 9,8% vào năm 2050 nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Ông Chey Tech, một nhà phân tích kinh tế - xã hội, cho biết: Campuchia là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất sau Bangladesh, đặc biệt là về biến đổi khí hậu, lũ lụt và hạn hán. Ông nói: “Đặc biệt năm nay, hạn hán rất nghiêm trọng, vì hiện tượng El Niño sẽ diễn ra từ cuối tháng 9 này đến tháng 2 năm 2027”.

Ông cũng chỉ ra rằng đất nước này dễ bị tổn thương nhất trước tác động kinh tế - xã hội từ các yếu tố địa chính trị, từ chiến tranh ở Trung Đông và xung đột biên giới với Thái Lan. Vì vậy, tất cả những yếu tố này có thể khiến người dân rơi xuống dưới mức nghèo một lần nữa. Đối với những người có nguy cơ, họ có thể rơi vào cảnh nghèo đói.

Nhằm ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chủ động lồng ghép các yếu tố ứng phó khí hậu vào khuôn khổ phát triển quốc gia thông qua Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn 1 (2023-2028). Đồng thời, quốc gia này đã cam kết cắt giảm khoảng 55% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2035 và tiến tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Đặc biệt, đối với khu vực đô thị, Bộ Môi trường Campuchia đã vạch ra 3 định hướng ưu tiên nhằm củng cố khả năng chống chịu với khí hậu và quản lý nước mưa: Thứ nhất, nhân rộng các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Giải pháp này bao gồm việc bảo vệ, phục hồi các vùng đất ngập nước, khu vực trũng thấp và mở rộng không gian xanh trong thành phố. "Các hệ thống tự nhiên này có khả năng hấp thụ lượng nước mưa dư thừa, giảm thiểu rủi ro ngập lụt, cải thiện chất lượng nước, hỗ trợ đa dạng sinh học và hạ nhiệt độ tại các đô thị".

Thứ hai, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm. Trọng tâm được đặt vào việc cải thiện công tác quan trắc khí tượng, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và lập bản đồ rủi ro. Thông tin cảnh báo cần được truyền tải đến cộng đồng một cách nhanh chóng nhất, đặc biệt là nhóm cư dân yếu thế.

Thứ ba, tăng cường quản trị nền tảng số và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan ban ngành, đối tác phát triển, khu vực tư nhân và cộng đồng dân cư. Các rủi ro khí hậu phải được lồng ghép sâu rộng vào quy hoạch sử dụng đất và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Trên bình diện quốc tế, Campuchia đang tích cực kêu gọi sự hỗ trợ thiết thực hơn nữa dành cho các nước đang phát triển và kém phát triển (LDC), những quốc gia phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất nhưng lại thiếu hụt nguồn lực ứng phó.