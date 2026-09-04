Campuchia triệt phá gần 1.000 vụ vi phạm môi trường trong 6 tháng đầu năm

Hôm 3/7, Bộ Môi trường Campuchia công bố báo cáo cho biết, trong 06 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã tiến hành gần 6.000 cuộc tuần tra bảo vệ môi trường trên toàn quốc, triệt phá 967 vụ khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép. Trong đó có, 318 vụ phá rừng, 242 vụ săn bắn động vật hoang dã, 12 vụ khai thác tài nguyên khoáng sản, 262 vụ lấn chiếm đất rừng và 133 vụ đánh bắt cá trái phép.

Các cuộc truy quét đã thu giữ được nhiều loại tang vật bao gồm máy xúc, xe tải, máy kéo, xe máy, thuyền, các loại bẫy, súng tự chế và cả súng, đạn quân dụng. Trong 6 tháng qua, Bộ Môi trường Campuchia đã chuyển hồ sơ để cơ quan chức năng khởi tố 74 vụ án hình sự với 44 nghi phạm bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành gần 6.000 cuộc tuần tra bảo vệ môi trường trên toàn quốc. (Ảnh: Bộ Môi trường Campuchia)

Bộ Môi trường Campuchia đánh giá, tổng số vụ khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép trong nửa đầu năm nay đã giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh nhận thức và sự tham gia tốt hơn vào công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân địa phương. Bên cạnh đó, việc thực thi pháp luật nghiêm minh đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, ngành môi trường Campuchia xác định sẽ tiếp tục tăng cường thực thi pháp luật nghiêm ngặt để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ngăn chặn tội phạm lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Đồng thời, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, triển khai các dự án tạo việc làm mới, cải thiện sinh kế cộng đồng địa phương hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.