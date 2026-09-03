Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD, xử lý cán bộ dính lừa đảo trực tuyến

Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban phòng, chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia (C.C.O.S) về chiến dịch tổng lực truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ cao từ tháng 7/2025 đến ngày 31/8/2026. Báo cáo phản ánh những con số kỷ lục cùng quyết tâm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong nỗ lực làm sạch môi trường mạng.

Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá một ổ tội phạm lừa đảo trực tuyến. Ảnh: VOV.

Theo C.C.O.S, trong hơn 1 năm qua, lực lượng chức năng Campuchia đã áp dụng các biện pháp tố tụng kiên quyết nhằm cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng đã phong tỏa thành công hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác; đồng thời tiếp tục mở rộng kê biên, định giá tài sản liên quan.

Về công tác xử lý các đối tượng, lực lượng công an và tư pháp Campuchia đã hoàn tất hồ sơ, chuyển tòa án truy tố 446 vụ án với 3.927 bị cáo thuộc 29 quốc tịch khác nhau.

Đáng chú ý, trong chiến dịch lần này, Campuchia đã kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, quan chức có hành vi bao che, bảo kê hoặc tiếp tay. Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Danh tính các đối tượng bị xử lý bao gồm: Một Phó Công tố viên, một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục di trú, Phó Giám đốc Công an Thủ đô Phnom Penh, cựu Tổng cục trưởng thuộc Bộ Ngoại giao, cùng nhiều sĩ quan công an và quân đội khác.

Quán triệt mệnh lệnh của Chính phủ Hoàng gia, lực lượng chuyên trách đã rà soát 832 địa điểm nghi vấn, tổ chức triệt phá 663 cơ sở. Trong đó, cơ quan chức năng đã khống chế và hoàn tất thủ tục tịch thu 86 tổ hợp lừa đảo quy mô lớn. Đại diện Ban thư ký C.C.O.S khẳng định: “Đến nay, trên lãnh thổ Campuchia không còn tồn tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tập trung quy mô lớn”.

Tội phạm lừa đảo hiện có xu hướng xé nhỏ, hoạt động lén lút và phân tán tại các phòng trọ, chung cư, nhà riêng, trên xe di động hoặc quán cà phê nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Trước thực trạng này, C.C.O.S đề nghị người dân và các bên liên quan tiếp tục tăng cường giám sát, cung cấp thông tin kịp thời để xử lý.

Tổng hợp toàn chiến dịch, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 30.000 nghi phạm mang 39 quốc tịch; giải cứu, hoàn tất thủ tục bàn giao và trục xuất hơn 22.000 người nước ngoài (mang 38 quốc tịch) về nước.