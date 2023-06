Campuchia in hơn 13 triệu lá phiếu cho bầu cử Quốc hội khóa 7

Sáng nay (15/6), Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia đã tổ chức lễ giới thiệu quy trình in phiếu cho bầu cử Quốc hội khóa 7 năm 2023. Buổi lễ diễn ra tại Nhà in Navin ở thủ đô Phnom Penh, do ông Prach Chan, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia, chủ trì, với sự tham gia của đại diện 18 đảng chính trị tham gia bầu cử, cùng các cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức phi chính phủ.

In phiếu bầu cử Campuchia.

Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia, ông Hang Puthea cho biết, quá trình in phiếu cho bầu cử Quốc hội khóa 7 được tiến hành tại thủ đô Phnom Penh và 11 tỉnh khác. Việc in ấn sẽ hoàn tất vào ngày 15/7, hơn một tuần trước khi diễn ra bầu cử. Hơn 11 triệu lá phiếu sẽ được sử dụng trực tiếp tại các điểm bầu cử, số còn lại được lưu dự phòng tại thủ đô và các tỉnh trên cả nước. Chi phí in phiếu dự kiến vào khoảng trên 2 triệu USD, trong tổng số hơn 50 triệu USD chi cho bầu cử.

Có trên 9,7 triệu cử tri Campuchia trong danh sách đăng ký tham gia bầu cử Quốc hội khóa 7, bao gồm gần 600.000 cử tri lần đầu đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Hôm qua (14/6), Ủy ban Bầu cử quốc gia đã ra thông báo kêu gọi người dân Campuchia đang công tác, sinh sống và làm việc ở nước ngoài về nước tham gia bầu cử, cùng cử tri trong nước tham gia bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Chủ tịch NEC Prach Chan kiểm tra hoạt động in phiếu.

Mới đây (hôm 13/6), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chính thức đề nghị Thượng viện và Quốc hội nước này hỗ trợ Chính phủ Hoàng gia trong việc sửa đổi luật bầu cử, tập trung vào quy định những người không tham gia bỏ phiếu sẽ không có quyền ứng cử trong các cuộc bầu cử sau đó.

Hoạt động vận động tranh cử của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và 17 chính đảng khác sẽ diễn ra từ ngày 1-21/7. Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định cho phép công nhân, viên chức và người lao động ở nước này được nghỉ 3 ngày (từ ngày 22-24/7) để tham gia bầu cử./.