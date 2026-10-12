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Campuchia - Thái Lan sắp bước vào phiên hòa giải thứ 2 về tranh chấp trên biển

Thứ Hai, 17:16, 12/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 14 đến 18/10, Ủy ban Hòa giải theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) sẽ tiến hành phiên họp thứ hai giữa Campuchia và Thái Lan tại Cung điện Hòa bình (thành phố La Hay, Hà Lan) nhằm tìm kiếm giải pháp cho tranh chấp ranh giới biển kéo dài giữa hai nước.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, phiên họp lần này được Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đứng ra tổ chức tại trụ sở Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), ở thành phố La Hay (Hà Lan), từ ngày 14 đến ngày 18/10/2026. Đây được đánh giá là bước tiến mang tính lịch sử trong tiến trình giải quyết bất đồng bằng giải pháp hòa bình do phía Phnom Penh khởi xướng.

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Đoàn đại biểu Campuchia tham dự phiên hòa giải do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn làm Trưởng đoàn (Ảnh: Bộ ngoại giao Campuchia)

Đoàn đại biểu Campuchia tham dự phiên hòa giải do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn làm Trưởng đoàn (Đại diện Chính phủ Hoàng gia), cùng Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Công tác Biên giới Lam Chea làm Phó đoàn, đi cùng là các chuyên gia pháp lý hàng đầu.  

campuchia - thai lan sap buoc vao phien hoa giai thu 2 ve tranh chap tren bien hinh anh 2
Cung điện Hoà bình tại La Hay, nơi đặt trụ sở của Toà án Công lý Quốc tế. Ảnh: Jero en Bouban

Trước đó, tại phiên hòa giải đầu tiên diễn ra ở Singapore vào giữa tháng 9/2026, hai bên đã có những thảo luận mang tính xây dựng. Tái khẳng định lập trường của Phnom Penh trước phiên họp tại La Hay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn nhấn mạnh, Campuchia tham gia với tinh thần thiện chí và tôn trọng. Phía Campuchia hướng tới hai kịch bản: Ký kết một hiệp định phân định ranh giới biển toàn diện, hoặc đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển chung (JDA) và chia sẻ tài nguyên công bằng trong thời gian chờ phân định chính thức. Trường hợp hai bên không thể thống nhất các phương án trên, Campuchia sẽ đề nghị Ủy ban Hòa giải đưa ra các khuyến nghị làm cơ sở đàm phán trong tương lai, bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ pháp lý theo UNCLOS.

Bộ Ngoại giao Campuchia bày tỏ tin tưởng luật pháp quốc tế luôn là nền tảng vững chắc nhất để khắc phục các bất đồng song phương, đồng thời kỳ vọng phiên làm việc tại La Hay sẽ mở ra đường hướng cho một giải pháp công bằng, bền vững, vì lợi ích nhân dân hai nước cũng như sự ổn định chung của khu vực.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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