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Campuchia - Thái Lan họp khẩn cấp quân khu để hạ nhiệt căng thẳng biên giới

Thứ Tư, 18:40, 15/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (15/7), Ban thư ký Ủy ban Biên giới cấp quân khu Campuchia - Thái Lan (RBC) thuộc Quân khu 4 (Campuchia) và Quân khu 2 (Thái Lan) đã tiến hành một cuộc họp khẩn không chính thức tại cửa khẩu quốc tế Choam - Sa Ngam, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

Cuộc họp khẩn giữa Campuchia và Thái Lan nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh phát sinh dọc tuyến biên giới giữa hai nước.

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Campuchia - Thái Lan tiến hành họp cấp quân khu nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Campuchia, phái đoàn Campuchia do Thiếu tướng Neth Narong, Trưởng Ban thư ký RBC Campuchia dẫn đầu; phía Thái Lan do Thiếu tướng Kamphaknak Waphanphu, Trưởng Ban thư ký RBC Thái Lan làm trưởng đoàn.

Tại cuộc họp, phía Campuchia đánh giá cao ý nghĩa cuộc họp này, coi đây là cơ hội để hai bên cùng thảo luận, tháo gỡ các vướng mắc, xóa bỏ hiểu nhầm và hạ nhiệt căng thẳng.

Campuchia đã thẳng thắn đề nghị phía Thái Lan chấm dứt ngay các hoạt động mà phía Campuchua goi là đơn phương như “an ủi mở đường, mở rộng địa giới, lập hàng rào kẽm gai…”.

Đồng thời, phía Campuchia cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sớm triển khai công tác đo đạc và phân giới cắm mốc trên đất liền của Ủy ban hỗn hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền (JBC), dựa trên cơ sở các thỏa thuận hiện có, đặc biệt là những nội dung đã được ghi nhận trong Tuyên bố chung ngày 27/12/2025.

Liên quan đến các sự cố nổ súng và gây tiếng nổ trong thời gian qua, phía Campuchia đề nghị hai bên cần phối hợp đối chiếu, xác minh và kiểm tra một cách nghiêm túc để tránh hiểu lầm, đồng thời đưa ra các biện pháp ngăn ngừa không để tái diễn.  

Bên cạnh đó, phía Campuchia cũng nêu bật tầm quan trọng của việc chung tay ngăn chặn tin giả và các luồng thông tin kích động gây mâu thuẫn giữa nhân dân hai nước, qua đó củng cố lòng tin và tạo dựng một môi trường thuận lợi cho việc giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Kết thúc cuộc họp, phía Campuchia một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán trong việc tôn trọng và thực hiện nghiêm túc Tuyên bố chung tại Kỳ họp đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) ngày 27 tháng 12 năm 2025, Tuyên bố chung về Thỏa thuận Hòa bình giữa hai nước ngày 26 tháng 10 năm 2025, cùng các hiệp định liên quan khác, nhằm hướng tới một giải pháp công bằng và lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế và các hiệp ước hiện hành.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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