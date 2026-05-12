Campuchia trục xuất hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Theo thông báo từ Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1/5 đến ngày 10/5, lực lượng chức năng đã trục xuất tổng cộng 3.684 công dân nước ngoài (trong đó có 489 phụ nữ) thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.

Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ... và một số quốc gia châu Phi.

Ngoài hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng này còn vi phạm hàng loạt quy định khác như: nhập cư trái phép, làm giả giấy tờ, cư trú không hộ chiếu, bắt cóc tống tiền, sử dụng thị thực giả và lao động bất hợp pháp. Các thủ tục trục xuất được thực hiện nghiêm ngặt tại cửa khẩu các sân bay quốc tế dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.

Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định, chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của Chính phủ Hoàng gia trong việc thực thi pháp luật, quyết tâm quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.

