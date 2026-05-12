Campuchia trục xuất hơn 3.600 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Thứ Ba, 15:52, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5/2026, các cơ quan chức năng Campuchia đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với 3.684 người nước ngoài vi phạm pháp luật.

Theo thông báo từ Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1/5 đến ngày 10/5, lực lượng chức năng đã trục xuất tổng cộng 3.684 công dân nước ngoài (trong đó có 489 phụ nữ) thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.

Các đối tượng bị trục xuất khỏi Campuchia. Ảnh: Tổng cục Di trú

Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ... và một số quốc gia châu Phi.

Ngoài hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng này còn vi phạm hàng loạt quy định khác như: nhập cư trái phép, làm giả giấy tờ, cư trú không hộ chiếu, bắt cóc tống tiền, sử dụng thị thực giả và lao động bất hợp pháp. Các thủ tục trục xuất được thực hiện nghiêm ngặt tại cửa khẩu các sân bay quốc tế dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.

Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định, chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của Chính phủ Hoàng gia trong việc thực thi pháp luật, quyết tâm quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.

Một số hình ảnh các đối tượng bị trục xuất khỏi Campuchia do Tổng cục Di trú nước này công bố:

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Campuchia phát hiện hài cốt của 800 nạn nhân Khmer Đỏ
VOV.VN - Campuchia mới phát hiện và khai quật được gần 800 bộ hài cốt các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ tại thành phố Takhmao, tỉnh Kandal. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm tại khu vực này và có thể sẽ phát hiện thêm nhiều hài cốt của các nạn nhân Khmer Đỏ trong những ngày tới.

VOV.VN - Campuchia mới phát hiện và khai quật được gần 800 bộ hài cốt các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ tại thành phố Takhmao, tỉnh Kandal. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm tại khu vực này và có thể sẽ phát hiện thêm nhiều hài cốt của các nạn nhân Khmer Đỏ trong những ngày tới.

Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan cam kết hướng tới hòa bình lâu dài

VOV.VN - Theo trang tin Freshnews, bên lề cuộc gặp ba bên tại Philippines vào tối 7/5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định quyết tâm chính trị trong việc giảm thiểu căng thẳng, xây dựng lòng tin và cùng cam kết hướng tới hòa bình lâu dài. 

VOV.VN - Theo trang tin Freshnews, bên lề cuộc gặp ba bên tại Philippines vào tối 7/5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định quyết tâm chính trị trong việc giảm thiểu căng thẳng, xây dựng lòng tin và cùng cam kết hướng tới hòa bình lâu dài. 

Thủ tướng Thái Lan có cuộc gặp Thủ tướng Campuchia bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (7/5) cho biết sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (7/5) cho biết sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

