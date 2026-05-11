Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Thứ Hai, 15:02, 11/05/2026
VOV.VN - Campuchia đang tiếp tục thực hiện chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo các cấp nhằm khôi phục hình ảnh quốc gia.

Trong tháng 4/2026, chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia đã thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần trấn áp loại hình tội phạm vốn hoành hành tại quốc gia này suốt nhiều năm qua.

Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá các trung tâm lừa đảo. Ảnh: Bộ Nội vụ Campuchia

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1-30/4 vừa qua, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 5.535 người thuộc 30 quốc gia tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước. Những người bị bắt giữ bao gồm: 3.391 người Trung Quốc, 726 người Thái Lan, 461 người Việt Nam, 248 người Bangladesh, 121 người Myanmar, 119 người Nepal, 86 người Pakistan, 79 người Ấn Độ, 68 người Indonesia, 43 người Philippines, 41 người Malaysia, 37 người Sri Lanka, 33 người Nhật Bản, 31 người Campuchia, 10 người Hàn Quốc, 8 người Ghana, 5 người Rwanda, còn lại thuộc một số quốc tịch khác.

Trong tháng qua, Tổng cục Xuất nhập cảnh Campuchia cũng đã trục xuất 3.558 người liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong đó có 2.152 người Trung Quốc, 724 người Thái Lan, 216 người Việt Nam và công dân nhiều quốc gia khác. Tổng cộng 64 người đã bị truy tố với tội danh tổ chức và điều phối hoạt động lừa đảo trực tuyến theo lệnh của những kẻ chủ mưu ở nước ngoài, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý với 1.884 cá nhân.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak cho biết, chiến dịch trấn áp tội phạm mạng tiếp tục được triển khai quyết liệt tại Campuchia. Tháng 4 vừa qua, cảnh sát Campuchia đã thực hiện 48 cuộc đột kích tại 13 tỉnh, thành trên khắp cả nước, trong đó tập trung tại thủ đô Phnom Penh và một số các tỉnh giáp biên. Trong 9 tháng qua, Campuchia đã triệt phá hơn 250 trung tâm lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 91 sòng bạc có liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Campuchia phát hiện hài cốt của 800 nạn nhân Khmer Đỏ

VOV.VN - Campuchia mới phát hiện và khai quật được gần 800 bộ hài cốt các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ tại thành phố Takhmao, tỉnh Kandal. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm tại khu vực này và có thể sẽ phát hiện thêm nhiều hài cốt của các nạn nhân Khmer Đỏ trong những ngày tới.

Tag: Campuchia lừa đảo Campuchia Campuchia triệt phá lừa đảo trực tuyến trấn áp tội phạm mạng Campuchia 2026
Người trốn nghĩa vụ quân sự ở Campuchia có thể đối mặt với án tù lên đến 5 năm

VOV.VN - Đối mặt với án tù lên đến 5 năm nếu trốn nghĩa vụ quân sự. Đây là một trong những hình phạt cứng rắn có trong dự thảo luật nghĩa vụ quân sự đang được Quốc hội Campuchia thảo luận. Dự thảo luật mới này không chỉ áp dụng cho nam thanh niên trong nước mà còn áp dụng đối với cả công dân mang hai quốc tịch.

VOV.VN - Đối mặt với án tù lên đến 5 năm nếu trốn nghĩa vụ quân sự. Đây là một trong những hình phạt cứng rắn có trong dự thảo luật nghĩa vụ quân sự đang được Quốc hội Campuchia thảo luận. Dự thảo luật mới này không chỉ áp dụng cho nam thanh niên trong nước mà còn áp dụng đối với cả công dân mang hai quốc tịch.

Thái Lan và Campuchia bàn giao 635 nghi phạm lừa đảo

VOV.VN - Hôm qua (30/4), giới chức Campuchia đã phối hợp với phía Thái Lan bàn giao 635 công dân Thái nghi liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến, thông qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo.

VOV.VN - Hôm qua (30/4), giới chức Campuchia đã phối hợp với phía Thái Lan bàn giao 635 công dân Thái nghi liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến, thông qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo.

Campuchia cấm thuốc lá trong môi trường giáo dục, thể thao

VOV.VN - Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã ban hành chỉ thị cấm sử dụng, bán và quảng cáo tất cả các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử tại tất cả các cơ sở giáo dục và không gian công cộng trong môi trường giáo dục, thể thao trên cả nước.

VOV.VN - Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã ban hành chỉ thị cấm sử dụng, bán và quảng cáo tất cả các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử tại tất cả các cơ sở giáo dục và không gian công cộng trong môi trường giáo dục, thể thao trên cả nước.

