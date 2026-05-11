Campuchia bắt giữ hơn 5.500 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Trong tháng 4/2026, chiến dịch triệt phá hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia đã thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần trấn áp loại hình tội phạm vốn hoành hành tại quốc gia này suốt nhiều năm qua.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1-30/4 vừa qua, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 5.535 người thuộc 30 quốc gia tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến trên khắp cả nước. Những người bị bắt giữ bao gồm: 3.391 người Trung Quốc, 726 người Thái Lan, 461 người Việt Nam, 248 người Bangladesh, 121 người Myanmar, 119 người Nepal, 86 người Pakistan, 79 người Ấn Độ, 68 người Indonesia, 43 người Philippines, 41 người Malaysia, 37 người Sri Lanka, 33 người Nhật Bản, 31 người Campuchia, 10 người Hàn Quốc, 8 người Ghana, 5 người Rwanda, còn lại thuộc một số quốc tịch khác.

Trong tháng qua, Tổng cục Xuất nhập cảnh Campuchia cũng đã trục xuất 3.558 người liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong đó có 2.152 người Trung Quốc, 724 người Thái Lan, 216 người Việt Nam và công dân nhiều quốc gia khác. Tổng cộng 64 người đã bị truy tố với tội danh tổ chức và điều phối hoạt động lừa đảo trực tuyến theo lệnh của những kẻ chủ mưu ở nước ngoài, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý với 1.884 cá nhân.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak cho biết, chiến dịch trấn áp tội phạm mạng tiếp tục được triển khai quyết liệt tại Campuchia. Tháng 4 vừa qua, cảnh sát Campuchia đã thực hiện 48 cuộc đột kích tại 13 tỉnh, thành trên khắp cả nước, trong đó tập trung tại thủ đô Phnom Penh và một số các tỉnh giáp biên. Trong 9 tháng qua, Campuchia đã triệt phá hơn 250 trung tâm lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 91 sòng bạc có liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.