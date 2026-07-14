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Campuchia trục xuất hơn 45.000 người nước ngoài, quyết tâm quét sạch nạn lừa đảo

Thứ Ba, 12:16, 14/07/2026
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VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng Campuchia đã trục xuất hơn 45.000 người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ, trong đó có hơn 16.000 trường hợp liên quan đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

 

Lãnh đạo Tổng cục Di trú Campuchia khẳng định, số lượng người nước ngoài bị trục xuất trong nửa đầu năm nay tăng đột biến, cao hơn tổng số của cả 10 năm qua cộng lại.

campuchia truc xuat hon 45.000 nguoi nuoc ngoai, quyet tam quet sach nan lua dao hinh anh 1
Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng (Ảnh: Tổng cục di trú)

Trung tướng Sok Veasna, Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia nhấn mạnh, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực đẩy mạnh chiến dịch triệt phá các loại tội phạm công nghệ cao. Sau khi lực lượng chức năng tăng cường truy quét, các nhóm tội phạm đã tháo chạy khỏi những tụ điểm tập trung trước đây để chuyển sang ẩn náu tại các địa bàn khác. Trước tình hình trên, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ban hành chính sách cho phép người nước ngoài cư trú và lao động bất hợp pháp được tự nguyện xuất cảnh.

Theo Trung tướng Sok Veasna, những người nước ngoài bị trục xuất lần này sẽ bị cấm nhập cảnh trở lại Campuchia. Ông cũng khẳng định thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã chấn chỉnh tác phong làm việc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hiệu quả hơn trước rất nhiều.

Đánh giá về động thái quyết liệt của Chính phủ, Tiến sĩ Yong Pov, Viện phó Viện Hàn lâm Campuchia nhận định, việc trục xuất lượng lớn người nước ngoài thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ và rõ ràng của chính phủ trong nỗ lực quét sạch vấn nạn lừa đảo trực tuyến.

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Các đối tượng bị trục xuất (Ảnh: Tổng cục di trú)

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý các cơ quan chức năng cần thực thi công vụ một cách minh bạch, chuẩn xác, tránh các biện pháp hành chính gây ảnh hưởng tiêu cực đến du khách và nhà đầu tư hợp pháp tại Campuchia. Đồng thời, Tiến sĩ Yong Pov khuyến cáo lực lượng hành pháp không được xâm phạm đến tài sản của các đối tượng phạm tội để bảo vệ uy tín lực lượng, đồng thời cần chủ động tìm giải pháp ngăn chặn triệt để, không để tội phạm công nghệ cao tái diễn trong tương lai.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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