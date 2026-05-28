Trung Quốc: Tội phạm lừa đảo viễn thông ở Campuchia chuyển sang Indonesia

Trong một thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức ngày 27/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia thông tin, gần đây cơ quan này nhận được nhiều yêu cầu hỗ trợ từ công dân Trung Quốc là nạn nhân của lừa đảo viễn thông. Nhiều người trong số đó đã chịu tổn thất tài chính nặng nề.

Theo Đại sứ quán, có dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều đối tượng từng tham gia các đường dây lừa đảo viễn thông tại Campuchia và một số quốc gia khác đang chuyển sang Indonesia hoạt động. Giới chức Indonesia cũng đã triệt phá một số ổ nhóm tội phạm dạng này.

Hình ảnh lực lượng chức năng Lào ban giao các đối tượng lừa đảo viễn thông cho phía Trung Quốc đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an Trung Quốc mới đây

Thông báo cũng nêu rõ, các loại hình lừa đảo viễn thông hiện đang diễn ra ở Indonesia chủ yếu bao gồm mạo danh nhân viên chính phủ, lừa đảo đổi tiền, lừa đảo visa, lừa đảo tình cảm hay lừa đảo đầu tư...

Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Indonesia đã nhắc nhở công dân nước này nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an ninh, cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, không tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ, không chuyển tiền hoặc mở các liên kết không rõ nguồn gốc, bảo vệ tài sản cá nhân.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước Đông Nam Á, như Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan... truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông xuyên quốc gia.

Chỉ riêng với Myanmar, kể từ khi khởi động chiến dịch truy quét liên quan đến miền Bắc nước này vào năm 2023, hơn 57.000 công dân Trung Quốc bị tình nghi tham gia các hoạt động lừa đảo viễn thông đã bị bắt tính đến cuối năm 2025, theo số liệu của Bộ Công an Trung Quốc.

Trong bối cảnh các chiến dịch trấn áp mở rộng ở các nước Đông Nam Á có chung đường biên giới với Trung Quốc, một số đối tượng phạm tội đã chuyển sang Nam Á. Trung Quốc và Sri Lanka cũng đã phát động một chiến dịch tương tự. Cuối tháng 3 vừa qua, cảnh sát Sri Lanka đã trao trả 125 nghi phạm lừa đảo viễn thông bị bắt trong một cuộc đột kích về cho Trung Quốc.