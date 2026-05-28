Trung Quốc: Tội phạm lừa đảo viễn thông ở Campuchia chuyển sang Indonesia

Thứ Năm, 09:03, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia cho biết, có dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều cá nhân từng tham gia lừa đảo viễn thông ở các nước như Campuchia đang chuyển đến Indonesia để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong một thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức ngày 27/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia thông tin, gần đây cơ quan này nhận được nhiều yêu cầu hỗ trợ từ công dân Trung Quốc là nạn nhân của lừa đảo viễn thông. Nhiều người trong số đó đã chịu tổn thất tài chính nặng nề.

Theo Đại sứ quán, có dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều đối tượng từng tham gia các đường dây lừa đảo viễn thông tại Campuchia và một số quốc gia khác đang chuyển sang Indonesia hoạt động. Giới chức Indonesia cũng đã triệt phá một số ổ nhóm tội phạm dạng này.

Hình ảnh lực lượng chức năng Lào ban giao các đối tượng lừa đảo viễn thông cho phía Trung Quốc đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an Trung Quốc mới đây

Thông báo cũng nêu rõ, các loại hình lừa đảo viễn thông hiện đang diễn ra ở Indonesia chủ yếu bao gồm mạo danh nhân viên chính phủ, lừa đảo đổi tiền, lừa đảo visa, lừa đảo tình cảm hay lừa đảo đầu tư...

Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Indonesia đã nhắc nhở công dân nước này nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an ninh, cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, không tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ, không chuyển tiền hoặc mở các liên kết không rõ nguồn gốc, bảo vệ tài sản cá nhân.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước Đông Nam Á, như Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan... truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông xuyên quốc gia.

Chỉ riêng với Myanmar, kể từ khi khởi động chiến dịch truy quét liên quan đến miền Bắc nước này vào năm 2023, hơn 57.000 công dân Trung Quốc bị tình nghi tham gia các hoạt động lừa đảo viễn thông đã bị bắt tính đến cuối năm 2025, theo số liệu của Bộ Công an Trung Quốc.

Trong bối cảnh các chiến dịch trấn áp mở rộng ở các nước Đông Nam Á có chung đường biên giới với Trung Quốc, một số đối tượng phạm tội đã chuyển sang Nam Á. Trung Quốc và Sri Lanka cũng đã phát động một chiến dịch tương tự. Cuối tháng 3 vừa qua, cảnh sát Sri Lanka đã trao trả 125 nghi phạm lừa đảo viễn thông bị bắt trong một cuộc đột kích về cho Trung Quốc.

Thủ tướng Campuchia lệnh triệt phá tận gốc tội phạm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Tại phiên họp Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngày 22/5, Thủ tướng Hun Manet đã ra lệnh triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo trực tuyến để bảo vệ uy tín quốc gia. Ngay trong ngày, người đứng đầu Chính phủ đã ký quyết định cách chức Giám đốc Công an và Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh Mondulkiri.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: trung quốc campuchia indonesia tội phạm
Pháp tuyên chiến với tội phạm ma túy sau vụ thiếu niên 15 tuổi bị bắn chết
VOV.VN - Ngày 16/5, giới chức an ninh Pháp tuyên bố sẽ tiến hành một “cuộc chiến toàn diện” chống tội phạm ma túy sau vụ nổ súng khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng tại thành phố Nantes, phía Tây nước Pháp. 

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

VOV.VN - Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động song phương và tiến trình đa phương liên quan đến phòng chống tội phạm.

Nghi phạm bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump không nhận tội

VOV.VN - Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Donald Trump tại buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hồi tháng trước đã tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần ở tòa án liên bang Washington ngày 11/5.

Indonesia siết chặt chính sách cấp visa để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp visa đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Thái Lan và Trung Quốc nâng cấp quan hệ, ưu tiên trấn áp tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Ngày 24/4, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có buổi tiếp đón và thảo luận chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan.

