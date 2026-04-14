Cận cảnh bộ binh Israel đọ súng với chiến binh Hezbollah ở Lebanon

Thứ Ba, 16:15, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giao tranh giữa lục quân Israel và lực lượng Hezbollah đã leo thang tại thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền nam Lebanon. Video dưới đây ghi lại hoạt động tác chiến của lính Israel tại khu vực này.

Quân đội Israel (IDF) hôm 13/4 cho biết binh sĩ của họ đã bao vây những gì họ cho là cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah, khởi đầu các chiến dịch trên bộ tại thị trấn Bint Jbeil và các khu vực phụ cận, hạ hơn 100 chiến binh Hezbollah.

Cả Hezbollah lẫn Israel đều chưa công khai thương vong bên lực lượng của mình.

Video do Lực lượng phòng vệ Israel (tức quân đội Israel) công bố, ghi cảnh bộ binh Israel thuộc sư đoàn 98 cầm súng tiểu liên để truy kích chiến binh Hezbollah trong tòa nhà đổ nát cũng như trên cánh đồng vào lúc đêm tối.

Video của IDF về hoạt động tác chiến tại Bint Jbeil (Lebanon):

 

Hezbollah hôm 12/4 đã nhận trách nhiệm về ít nhất 5 cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel trong thị trấn và vùng ngoại vi bằng tên lửa, pháo và UAV phát nổ. Theo tuyên bố của nhóm này, quân đội Israel đóng quân gần một trường học, một bệnh viện và ngã ba bao quanh trung tâm Bint Jbeil.

Trong khi đó, quân đội Israel hôm 12/4 cho biết họ đã tấn công lực lượng Hezbollah đang thực hiện theo dõi từ Bệnh viện Chính phủ Bint Jbeil và thu giữ một kho vũ khí gồm súng máy và rocket tại đó.

Thị trấn vùng đồi núi này nhìn ra Đường ranh giới Xanh do Liên Hợp Quốc quy định, chia cắt Israel và Lebanon, chỉ cách đó hơn 6km, biến nó thành một điểm chiến lược cho nhóm được Iran hậu thuẫn. Nó nằm trong số hàng chục ngôi làng và thị trấn phía nam sông Litani đã nhận được cảnh báo sơ tán vào đầu tháng trước khi chiến tranh bắt đầu.

Cơ quan Thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin lục quân Israel đang tiến vào thị trấn, hầu hết các con đường ra khỏi thị trấn đều bị cắt đứt. Truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất hàng chục tay súng Hezbollah đã bị bao vây.

hau qua Iran tap kich Israel, Iran na ten lua vao Israel, ho bom Tel Aviv, thiet hai Israel, do nat Israel 24-3-2026 -ap.jpg

Thêm 23 người Israel thương vong do tên lửa Hezbollah và Iran

VOV.VN - Trong số những thương vong này, một người đàn ông Israel khoảng 30 tuổi đã thiệt mạng trong lúc tìm nơi trú ẩn khi Hezbollah tập kích tên lửa vào thành phố Nahariya ở miền bắc Israel, theo cơ quan cứu hộ khẩn cấp quốc gia của Israel Magen David Adom (MDA).

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Israel tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” các đòn tập kích Iran
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết các cuộc tấn công của nước này vào Iran “sẽ leo thang và mở rộng”.

Tổng tham mưu trưởng IDF: Quân đội Israel đang thiếu thốn nhân lực nghiêm trọng
VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã cảnh báo các bộ trưởng chính phủ hôm 25/3 rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chịu áp lực nặng nề do thiếu nhân lực và nhu cầu hoạt động mở rộng.

Lebanon nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah
VOV.VN - Thủ tướng Lebanon ngày 12/4 cho biết, nước này đang nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hezbollah, trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố cuộc chiến với Hezbollah vẫn chưa kết thúc.

