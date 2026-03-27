Tổng tham mưu trưởng IDF: Quân đội Israel đang thiếu thốn nhân lực nghiêm trọng
VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã cảnh báo các bộ trưởng chính phủ hôm 25/3 rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chịu áp lực nặng nề do thiếu nhân lực và nhu cầu hoạt động mở rộng.
Hoạt động quân sự mở rộng đã gia tăng áp lực lên nhân lực của IDF. Một phát ngôn viên của IDF thừa nhận hôm 26/3 rằng quân đội đang thiếu khoảng 15.000 binh sĩ.
“Tôi đang phất hẳn 10 lá cờ đỏ trước khi IDF sụp đổ”, tướng Zamir cảnh báo, theo những phát biểu được kênh truyền hình 13 của Israel đưa tin đầu tiên và được CNN xác nhận hôm 26/3.
Quân đội Israel hiện đang hoạt động trên nhiều mặt trận, bao gồm Iran, Lebanon, dải Gaza, Syria và phần Bờ Tây bị chiếm đóng.
Tình trạng thiếu hụt này diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nghĩa vụ quân sự đang diễn ra. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa thông qua luật điều chỉnh việc tuyển quân đối với thanh niên Do Thái giáo cực đoan và chưa có bước nào để kéo dài thời gian phục vụ bắt buộc hoặc cải cách nghĩa vụ dự bị.
Tổng tham mưu trưởng Zamir đưa ra những nhận xét này trong một cuộc họp nội các an ninh, thảo luận nhiều chủ đề.