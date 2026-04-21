Thủ tướng đắc cử Hungary ám chỉ ông Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến nước này

Thủ tướng đắc cử Hungary Magyar nói với các phóng viên hôm 20/4, theo bản dịch sang tiếng Anh của Reuters: “Nếu một quốc gia là thành viên của Tòa án Hình sự quốc tế, và một người đang bị truy nã nhập cảnh vào lãnh thổ của chúng tôi, thì người đó phải bị bắt giữ”.

Ông Magyar cũng cho biết ông đã thông báo với Netanyahu về mong muốn tái hội nhập Hungary vào hệ thống ICC.

Đương kim Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã vun đắp mối quan hệ thân thiết với chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Israel Netanyahu và đã đưa Hungary đi theo con đường rời khỏi ICC trước khi chào đón ông Netanyahu đến Budapest vào năm 2025.

Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đều đang bị truy nã theo lệnh bắt giữ do ICC ban hành năm 2024, vì những cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Gaza. Cả hai ông đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.