Thủ tướng đắc cử Hungary ám chỉ ông Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến nước này

Thứ Ba, 06:27, 21/04/2026
VOV.VN - Ông Péter Magyar - Thủ tướng đắc cử của Hungary, ám chỉ rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ bị bắt nếu ông đến Budapest do lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đang có hiệu lực.

Thủ tướng đắc cử Hungary Magyar nói với các phóng viên hôm 20/4, theo bản dịch sang tiếng Anh của Reuters: “Nếu một quốc gia là thành viên của Tòa án Hình sự quốc tế, và một người đang bị truy nã nhập cảnh vào lãnh thổ của chúng tôi, thì người đó phải bị bắt giữ”.

Thủ tướng Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Ông Magyar cũng cho biết ông đã thông báo với Netanyahu về mong muốn tái hội nhập Hungary vào hệ thống ICC.

Đương kim Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã vun đắp mối quan hệ thân thiết với chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Israel Netanyahu và đã đưa Hungary đi theo con đường rời khỏi ICC trước khi chào đón ông Netanyahu đến Budapest vào năm 2025.

Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đều đang bị truy nã theo lệnh bắt giữ do ICC ban hành năm 2024, vì những cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Gaza. Cả hai ông đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Thủ tướng đắc cử Hungary ám chỉ bắt giữ ông Netanyahu Israel Hungary Tòa án Hình sự quốc tế
Ông Trump bác bỏ chỉ trích bị Israel “lôi kéo” vào cuộc chiến với Iran
VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump khẳng định Israel không phải là bên thúc đẩy ông tham gia cuộc chiến với Iran, đồng thời nhấn mạnh các diễn biến ngày 7/10 càng củng cố quan điểm lâu nay của ông rằng Iran “không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
VOV.VN - Quân đội Lebanon cáo buộc Israel tiến hành “một số cuộc tấn công” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực.

Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel
VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.

Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua
VOV.VN - Quân đội Israel vừa tuyên bố đã tấn công hơn 200 “cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Lebanon” trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các công trình quân sự, bệ phóng và những thành viên Hezbollah.

