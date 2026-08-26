Canada áp thuế trả đũa 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Theo Chính phủ Canada, các mức thuế mới 15%, 25% và 50% sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9, áp dụng đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ.

Một bến cảng của Canada. Ảnh: freightos

Trong đó, mức thuế 50% được áp dụng đối với một số sản phẩm thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo; mức 25% đối với pho mát, thiết bị gia dụng và một số loại hải sản; trong khi hàng điện tử và dụng cụ chịu mức thuế 15%. Danh sách còn bao gồm thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, nhựa, gỗ, giấy, máy móc và một số thiết bị công nghiệp.

Động thái được đưa ra sau khi mức thuế 50% của Tổng thống Donald Trump đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada có hiệu lực cuối tuần qua, sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ.

Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne cho biết Ottawa sẽ đáp trả Mỹ “từng đô la và từng mức thuế” để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp Canada.

Đáng chú ý, Ottawa thừa nhận danh sách hàng hóa trả đũa cũng được lựa chọn nhằm tạo sức ép chính trị đối với Mỹ trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly cho biết các sản phẩm được lựa chọn có tính toán nhằm tác động tới một số bang của Mỹ.

Cùng với thuế trả đũa, Canada công bố gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada dành cho các doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng. Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được vay không lãi suất từ 2,5 đến 5 triệu đô la Canada và chưa phải hoàn trả trong 36 tháng.

Các biện pháp trả đũa mới đánh dấu bước leo thang đáng kể trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada, hai nước láng giềng và cũng là những đối tác thương mại lớn nhất của nhau.