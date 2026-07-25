Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế đơn phương

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định: "Lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề kinh tế, thương mại Trung - Mỹ là nhất quán và rõ ràng, phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương. Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 23/7 thông báo sẽ áp mức thuế 10% hoặc 12,5% đối với 60 nền kinh tế, theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do liên quan đến “lao động cưỡng bức”. Biện pháp này thay thế mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% trên toàn cầu vừa hết hiệu lực cùng ngày.

Theo thông báo của phía Mỹ, 46 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ chịu mức thuế 12,5%. Còn 14 đối tác khác, bao gồm Anh, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan, sẽ chịu mức thuế 10%.