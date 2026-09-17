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Canada chính thức xin gia nhập lực lượng quân sự do Anh dẫn đầu

Thứ Năm, 09:20, 17/09/2026
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VOV.VN - Ngày 16/9, Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh chung (JEF), một cơ chế hợp tác quân sự do Anh dẫn đầu, trong nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Theo tuyên bố, Thủ tướng Mark Carney hoan nghênh sự ủng hộ của Anh đối với việc Canada tham gia sáng kiến này.

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Quân nhân Canada ở vùng Bắc cực. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) với sự tham gia của 10 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được xây dựng như một cơ chế hợp tác quân sự phản ứng nhanh, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các nước. Lực lượng Viễn chinh chung hiện gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Canada hiện đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chặt chẽ hơn với châu Âu, trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang bị phủ bóng bởi căng thẳng thương mại. Trước đó, Thủ tướng Carney đã gặp Thủ tướng Anh Andy Burnham tại miền Bắc nước Anh.

Hai bên thảo luận các cơ hội hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, trong đó có Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP) - dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới mà Canada tham gia với tư cách quan sát viên từ tháng 7/2026.

Quốc Khánh/VOV1 biên dịch 
Theo Reuters
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