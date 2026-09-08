Canada giáng đòn thuế quan lên đến 50% đáp trả Mỹ

Theo quyết định từ Canada, thuế nhập khẩu đối với thép Mỹ sẽ tăng vọt từ mức 25% lên 50%, bên cạnh loạt thuế mới áp lên các mặt hàng tiêu dùng như xe máy, mỹ phẩm và phô mai. Biện pháp trả đũa nhằm vào khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ - tương đương quy mô gói thuế 50% mà Mỹ đã áp lên hàng Canada hồi cuối tháng 8. Đòn áp thuế này nhắm trực diện vào các bang công nghiệp trọng yếu của Mỹ như Michigan và Ohio, nơi các chuỗi cung ứng ô tô đang liên kết chặt chẽ và cũng là các chiến địa khốc liệt trước thềm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Các container vận chuyển tại Cảng Montreal, Canada. Ảnh Reuters

Theo Bloomberg, Canada muốn tạo ra áp lực chi phí đủ lớn đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ để buộc Mỹ quay lại bàn thương lượng. Dù vậy, rủi ro đối đầu đang ngày càng lớn khi phía Mỹ liên tục đưa ra cảnh báo trả đũa bổ sung. Tổng thống Trump đã đe dọa cấm bán máy bay phản lực của hãng Bombardier của Canada tại thị trường Mỹ, đồng thời cảnh báo tăng thuế ô tô và phụ tùng lên 50% từ ngày 1/1 năm sau.

Các cuộc đàm phán trước đó giữa hai nước đã đổ vỡ vào phút chót do bất đồng gay gắt. Thủ tướng Canada Mark Carney chỉ trích Mỹ đưa ra các yêu sách vi phạm chủ quyền và tổn hại ngành công nghiệp Canada, đồng thời tuyên bố chỉ chấp thuận một thỏa thuận “bền vững” có thể bảo vệ sức cạnh tranh của các ngành ô tô, thép và nhôm nội địa.

Dù dư luận Canada hiện ủng hộ lập trường cứng rắn của chính phủ, giới phân tích cảnh báo nền kinh tế nước này sẽ chịu thiệt hại không nhỏ. Báo cáo từ Oxford Economics ước tính các biện pháp thuế quan qua lại có thể làm giảm khoảng 0,3% tổng sản lượng kinh tế của Canada, đồng thời khiến chi phí sản xuất tăng cao và tạo ra nhiều bất ổn cho thị trường việc làm phụ thuộc xuất khẩu. Hiện tại, cả hai bên vẫn chưa ấn định lịch đàm phán mới.

Động thái cứng rắn này được xem là nỗ lực của Thủ tướng Mark Carney nhằm củng cố vị thế đàm phán trước chính quyền Tổng thống Donald Trump.