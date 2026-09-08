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Canada chính thức áp thuế trả đũa 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Thứ Ba, 23:06, 08/09/2026
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VOV.VN - Canada ngày 8/9 chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng.

Các mức thuế mới của Canada dao động từ 15% đến 50%, áp dụng đối với nhiều mặt hàng của Mỹ, trong đó có thép, nhôm, đồ nội thất, quần áo, thiết bị điện tử và một số sản phẩm nông nghiệp. Tổng giá trị hàng hóa bị ảnh hưởng tương đương khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Canada.

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Một bến cảng của Canada. Ảnh: freightos

Đây là biện pháp đáp trả các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada sau khi vòng đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ hồi cuối tháng 8.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép bán máy bay tại Mỹ nếu không chuyển hoạt động sản xuất sang nước này. Tuy nhiên, Bombardier cho biết hãng hiện sử dụng khoảng 3.500 lao động tại Mỹ, làm việc với khoảng 2.800 nhà cung cấp Mỹ và chi hơn 2,5 tỷ USD mỗi năm cho chuỗi cung ứng tại Mỹ. Một số nhà phân tích cũng đặt câu hỏi về khả năng Mỹ thực sự thực thi lệnh cấm này.

Hiện Mỹ và Canada không tiến hành các cuộc đàm phán thương mại chính thức nào. Việc hai bên liên tiếp áp thuế và đưa ra các biện pháp trả đũa đang làm gia tăng lo ngại về tương lai quan hệ thương mại song phương cũng như sự ổn định của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Canada phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ khi khoảng 68% hàng xuất khẩu của nước này được bán sang Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Mark Carney khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả các biện pháp thương mại của Washington, đồng thời tìm cách đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
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