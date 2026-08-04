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25 bang do đảng Dân chủ Mỹ lãnh đạo kiện chính quyền liên bang về thuế quan mới

Thứ Ba, 05:24, 04/08/2026
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VOV.VN - Một liên minh gồm 25 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo ngày 3/8 đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng đợt áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại theo điều 301 đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của tổng thống.

Đơn kiện được nộp tại New York sau khi nhiều doanh nghiệp nhỏ của Mỹ trước đó cũng khởi kiện nhằm ngăn chặn các mức thuế mới có hiệu lực từ cuối tháng 7. Các nguyên đơn cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đang tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan diện rộng bất chấp hàng loạt phán quyết bất lợi từ các tòa án.

25 bang do dang dan chu my lanh dao kien chinh quyen lien bang ve thue quan moi hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/7, chính quyền liên bang đã áp thuế bổ sung 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu, với lý do các nước này chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Các mức thuế này được ban hành theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và ảnh hưởng tới hơn 99% hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.

Các bang khởi kiện lập luận rằng dù Điều 301 từng được các đời tổng thống trước sử dụng, công cụ này chủ yếu chỉ áp dụng đối với từng quốc gia hoặc từng ngành cụ thể. Theo họ, việc áp thuế trên diện rộng đối với hàng chục đối tác thương mại như chính quyền Trump đang thực hiện là chưa từng có tiền lệ và vượt quá phạm vi mà luật cho phép.

Tổng chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho rằng sau nhiều thất bại pháp lý, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục theo đuổi các chính sách thuế quan gây bất ổn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vụ kiện.

Đây là thách thức pháp lý mới nhất đối với chính sách thương mại của ông Trump. Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ và Tòa án Thương mại Quốc tế đã nhiều lần ra phán quyết bất lợi đối với các chương trình áp thuế diện rộng của chính quyền, cho rằng tổng thống đã vượt quá thẩm quyền theo các đạo luật được viện dẫn. Tuy nhiên, chính quyền Trump vẫn tiếp tục theo đuổi các mức thuế mới trong khi kháng cáo các phán quyết của tòa.

Các bang cũng lập luận rằng việc sử dụng lý do lao động cưỡng bức để áp thuế trên diện rộng thực chất chỉ là cách để tái áp đặt các mức thuế đã từng bị tòa án tuyên là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng biện pháp này sẽ không giải quyết được vấn đề lao động cưỡng bức trên phạm vi toàn cầu.

Quang Trung/VOV-Washington
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