Căng thẳng liên Triều gia tăng sau vụ nổ tại DMZ

Trong một diễn biến mới nhất, hôm nay (7/10), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã báo cáo Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội nước này về kế hoạch phối hợp với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc để tiến hành điều tra chung và thông báo cho phía Triều Tiên về các hành vi bị cho là vi phạm Hiệp định đình chiến. Nội dung này liên quan đến việc Triều Tiên coi đường phân định quân sự liên Triều là biên giới quốc gia và tiến hành các hoạt động “củng cố phòng thủ” như gài mìn, xâm phạm ranh giới và một số hoạt động khác.

Hình ảnh được cho là quân đội Triều Tiên nổ bộc phá tại khu vực dọc ranh giới quân sự liên Triều (MDL) để làm đường hôm 1/10 do Yonhap đăng tải.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Hiệp định đình chiến - để ứng phó với những động thái của Triều Tiên mà Seoul cho rằng đang làm thu hẹp hoặc xóa bỏ vùng đệm được quy định trong Hiệp định đình chiến. Đồng thời, phía Hàn Quốc yêu cầu mạnh mẽ Triều Tiên chấm dứt các hành vi bị coi là vi phạm Hiệp định và khôi phục nguyên trạng.

Trước đó, ngay sau khi công bố kết quả điều tra cuối cùng về vụ nổ, với kết luận nguyên nhân xuất phát từ số mìn được cho là do Triều Tiên gài ở phía Nam đường phân định quân sự, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành rà phá bằng cách kích nổ số mìn được phát hiện tại khu vực xảy ra sự cố.

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul khẳng định đây là “sự kiện chưa từng có trong lịch sử Khu phi quân sự (DMZ)” và tuyên bố Hàn Quốc “sẽ kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động nào đe dọa an ninh quốc gia”.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng cũng nhanh chóng đưa ra phản ứng mạnh mẽ. Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc và khẳng định các kết luận trên là “bịa đặt vô căn cứ”. Bà đồng thời tuyên bố: “Nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng nhằm vào các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ, hành động đó sẽ lập tức vấp phải sự đáp trả không thương tiếc”.

Bên cạnh đó, Triều Tiên vẫn tiếp tục tiến hành các vụ thử vũ khí chiến lược, gần đây nhất là vụ phóng tên lửa hôm 3/10. Triều Tiên mô tả vụ thử này là “thành công của một loại tên lửa chiến lược tầm trung tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Vụ phóng đã khiến Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ nâng cao cảnh giác, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó ở mức cao.