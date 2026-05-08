中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn trong tầm kiểm soát sau loạt đòn "ăn miếng trả miếng"

Thứ Sáu, 09:35, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cuộc tấn công qua lại trong ngày 7/5 được xem là phép thử nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 1 tháng giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, cả Washington và Tehran đều đang nỗ lực kiềm chế để ngăn xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Phía Iran cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hai con tàu tại cửa ngõ eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành loạt không kích trực diện vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định họ chỉ đáp trả sau khi các lực lượng Iran nổ súng nhằm vào tàu chiến của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tìm cách hạ nhiệt tình hình khi trả lời báo giới rằng thỏa thuận ngừng bắn “vẫn còn hiệu lực”, đồng thời mô tả vụ việc chỉ là “một va chạm nhỏ”. Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin tình hình đã nhanh chóng trở lại bình thường sau nhiều giờ giao tranh.

Đợt đụng độ mới nhất diễn ra trong bối cảnh Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran.

cang thang my - iran van trong tam kiem soat sau loat don an mieng tra mieng hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 7/4, hai bên vẫn nhiều lần xảy ra các vụ đấu súng lẻ tẻ. Bộ chỉ huy quân sự tối cao của Iran cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận khi tấn công một tàu chở dầu Iran cùng một tàu khác, đồng thời thực hiện các cuộc không kích vào khu dân cư trên đảo Qeshm tại eo biển Hormuz và khu vực ven biển Bandar Khamir Sirik.

Tehran cho biết lực lượng Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào tàu quân sự Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz và khu vực phía nam cảng Chabahar. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya tuyên bố các cuộc phản công của Iran đã gây ra “thiệt hại đáng kể”. Tuy nhiên, phía Mỹ phủ nhận và khẳng định không có khí tài hay tàu chiến nào bị trúng đạn.

Theo quân đội Iran, lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc để tấn công ba tàu khu trục của Hải quân Mỹ. Đáp lại, phía Mỹ tuyên bố đã nhắm vào các bệ phóng tên lửa, địa điểm triển khai UAV cùng nhiều cơ sở quân sự khác của Iran.

Trong thông báo chính thức, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhấn mạnh quân đội Mỹ “không tìm cách leo thang căng thẳng”, nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực.

Sau nhiều giờ giao tranh, đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin tình hình tại các đảo và thành phố ven biển dọc eo biển Hormuz “đã trở lại bình thường”.

Đây không phải lần đầu tiên hai bên đụng độ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập. Đầu tuần này, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 6 tàu cao tốc của Iran, đồng thời đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Tehran trong bối cảnh Iran tìm cách cản trở hoạt động hàng hải của Mỹ tại Hormuz.

Trước các cuộc đụng độ gần đây, Washington đã đưa ra đề xuất chính thức nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa giải quyết được những yêu cầu cốt lõi của Mỹ, bao gồm việc Iran phải đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển tới 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu trước chiến sự.

Về phần mình, Tehran cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với đề xuất mà Mỹ chuyển qua các bên trung gian.

Cùng lúc đó, căng thẳng khu vực tiếp tục lan rộng. Ngày 7/5, Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với một thứ trưởng dầu mỏ Iraq cùng ba thủ lĩnh dân quân với cáo buộc hỗ trợ Iran.

Trong khi đó, Israel, quốc gia cũng đang giao tranh với lực lượng Hezbollah tại Lebanon, tuyên bố đã tiêu diệt một chỉ huy Hezbollah trong cuộc không kích vào Beirut một ngày trước đó. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel nhằm vào thủ đô Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi tháng trước.

Theo các nguồn tin ngoại giao, việc Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon hiện là một trong những yêu cầu quan trọng mà Iran đặt ra trong các cuộc thương lượng với Washington.

trump_reuters_.jpg

Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

VOV.VN - Ông Trump hôm 8/5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: mỹ iran căng thẳng mỹ-iran trung đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz
Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một tài liệu mà CNN tiếp cận được, Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một tài liệu mà CNN tiếp cận được, Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến
Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu hải quân đang hoạt động tại eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành “các đòn đánh nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cho là đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ”.

Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến

Eo biển Hormuz dậy sóng: Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu hải quân đang hoạt động tại eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành “các đòn đánh nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cho là đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ”.

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang
Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

VOV.VN - Thông điệp thay đổi liên tục trong vòng 24 giờ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như nhận ra rằng mọi lựa chọn ngoài một thỏa thuận với Iran đều tiềm ẩn rủi ro lớn và khó chấp nhận trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

VOV.VN - Thông điệp thay đổi liên tục trong vòng 24 giờ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như nhận ra rằng mọi lựa chọn ngoài một thỏa thuận với Iran đều tiềm ẩn rủi ro lớn và khó chấp nhận trong bối cảnh chính trị hiện nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ