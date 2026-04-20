Căng thẳng tại Eo biển Hormuz: Ngoại trưởng Iran tố Mỹ cản trở nỗ lực ngoại giao

Thứ Hai, 10:33, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hãng thông tấn Tasnim hôm 19/4 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích các tuyên bố đe dọa và động thái phong tỏa eo biển Hormuz từ phía Mỹ. Ông Araghchi khẳng định các động thái này là “bằng chứng cho thấy Washington thiếu nghiêm túc trong ngoại giao”.

Ông Araghchi nhấn mạnh, những tuyên bố nhằm vào các cảng biển, vùng duyên hải và tàu thuyền của Iran, cùng các phát ngôn mang tính đe dọa, yêu cầu vô lý và sự mâu thuẫn trong lập trường của Mỹ, “đều là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ  không thiện chí”.

Theo The Jerusalem Post, phát biểu này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Araghchi và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng cảnh báo Tehran sẽ “sử dụng mọi khả năng sẵn có để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia”.

 Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ngày 13/4, Mỹ bắt đầu phong tỏa để ngăn chặn các tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz, ngay sau khi đàm phán giữa Washington và Tehran tại Pakistan kết thúc vào ngày 12/4 mà không đạt kết quả. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, lệnh phong tỏa được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran. Tuy nhiên, lực lượng này “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran”.

Cũng trong ngày 19/4, CENTCOM xác nhận Hải quân Mỹ đã nổ súng vào khu vực phòng máy của một tàu treo cờ Iran, sau khi con tàu này bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải. Trong một bài đăng trên X, cơ quan này cho biết hành động được tiến hành sau nhiều lần phát đi cảnh báo nhưng không được tuân thủ.

“Các lực lượng Mỹ hoạt động tại Biển Arab đã triển khai biện pháp phong tỏa hải quân đối với một tàu chở hàng mang cờ Iran đang tìm cách di chuyển về một cảng của Iran vào ngày 19/4. Lực lượng Mỹ đã hành động một cách thận trọng, chuyên nghiệp và tương xứng để đảm bảo sự tuân thủ", CENTCOM cho biết.

Theo CENTCOM, kể từ khi lệnh phong tỏa được triển khai, lực lượng Mỹ đã buộc 25 tàu thương mại phải quay đầu hoặc trở lại các cảng của Iran.

Mỹ công bố video tàu khu trục nổ súng vào tàu hàng mang cờ Iran

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu khu trục nổ súng vào một tàu vận tải mang cờ Iran. Qua đối chiếu hình ảnh, tàu hàng này được xác định là tàu Touska, hiện đang hoạt động tại khu vực Vịnh Oman, trùng thời điểm đoạn video bắt đầu lan truyền.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Quan chức Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz
Quan chức Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz

VOV.VN - Tehran sẽ “không bao giờ” từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Nghị sĩ cấp cao Iran - ông Ebrahim Azizi khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC.

Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn
Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn

VOV.VN - Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vòng đàm phán mới Mỹ - Iran diễn ra hôm nay (20/4) tại Pakistan, truyền thông Iran tối qua khẳng định, nước này vẫn chưa có kế hoạch đối thoại với Mỹ.

Nóng thế giới ngày 20/4: Xung đột Mỹ - Iran chứa đựng nhiều yếu tố khó lường
Nóng thế giới ngày 20/4: Xung đột Mỹ - Iran chứa đựng nhiều yếu tố khó lường

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 20/4/2026): Tehran từ chối giao nộp urani làm giàu cho Washington; Iran đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và nổ súng vào tàu thuyền qua đây; Đàm phán Mỹ - Iran tiến triển bất chấp thực địa…

