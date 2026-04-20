中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quan chức Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Thứ Hai, 06:40, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tehran sẽ “không bao giờ” từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Nghị sĩ cấp cao Iran - ông Ebrahim Azizi khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC.

Khi được hỏi liệu Iran có sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này hay không, ông Ebrahim Azizi đã trả lời rằng: “Không bao giờ”.

“Đó là quyền bất khả xâm phạm của chúng tôi”, ông Azizi - cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói với BBC tại Tehran. Theo ông: “Iran sẽ quyết định quyền qua lại, bao gồm việc cấp phép cho các tàu đi qua eo biển”. Ông cho biết quan điểm này sắp được đưa vào luật của Iran.

Nghị sĩ cấp cao Iran - ông Ebrahim Azizi. Ảnh: BBC

“Chúng tôi đang trình một dự luật tại Quốc hội, dựa trên Điều 110 của Hiến pháp, bao gồm các nội dung về môi trường, an toàn hàng hải và an ninh quốc gia cũng như lực lượng vũ trang sẽ thực thi luật này”, Nghị sĩ Azizi - hiện đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại, cho hay.

Trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này có thể gây ra các cú sốc kinh tế toàn cầu, một điều ngày càng rõ ràng đó là đây không phải một cuộc khủng hoảng ngắn hạn có thể giải quyết trong “một sớm một chiều”. Theo giới quan sát, chiến sự đã mang lại cho Tehran điều mà họ coi là một “công cụ mới”. Ông Azizi mô tả eo biển Hormuz là “một trong những tài sản để đối phó với đối phương”.

Tehran hiện coi khả năng kiểm soát dòng chảy hàng hải quan trọng này - bao gồm các tàu chở dầu và khí đốt, không chỉ là “quân bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán hiện tại mà còn là đòn bẩy chiến lược dài hạn.

“Ưu tiên hàng đầu của Iran sau chiến tranh là khôi phục khả năng răn đe và eo biển Hormuz là một trong những đòn bẩy chiến lược chủ chốt”, ông Mohammad Eslami, nhà nghiên cứu tại Đại học Tehran, nhận định. Theo ông: “Tehran sẵn sàng thảo luận về cách các quốc gia khác có thể hưởng lợi từ khuôn khổ mới của Iran đối với eo biển, nhưng quyền kiểm soát là giới hạn không thể thương lượng".

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: quan chức Iran eo biển Hormuz cuộc chiến Iran kiểm soát Hormuz lập trường của Iran đàm phán Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quân đội Iran cảnh báo đáp trả sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở hàng
VOV.VN - Quân đội Iran cảnh báo sẽ có hành động đáp trả sau khi lực lượng Mỹ nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman hôm 19/4.

Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn
VOV.VN - Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vòng đàm phán mới Mỹ - Iran diễn ra hôm nay (20/4) tại Pakistan, truyền thông Iran tối qua khẳng định, nước này vẫn chưa có kế hoạch đối thoại với Mỹ.

Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz
VOV.VN - Mỹ cho biết đã cưỡng chế bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran khi con tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz hôm 19/4. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Washington bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào tuần trước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ