Quan chức Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Khi được hỏi liệu Iran có sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này hay không, ông Ebrahim Azizi đã trả lời rằng: “Không bao giờ”.

“Đó là quyền bất khả xâm phạm của chúng tôi”, ông Azizi - cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói với BBC tại Tehran. Theo ông: “Iran sẽ quyết định quyền qua lại, bao gồm việc cấp phép cho các tàu đi qua eo biển”. Ông cho biết quan điểm này sắp được đưa vào luật của Iran.

Nghị sĩ cấp cao Iran - ông Ebrahim Azizi. Ảnh: BBC

“Chúng tôi đang trình một dự luật tại Quốc hội, dựa trên Điều 110 của Hiến pháp, bao gồm các nội dung về môi trường, an toàn hàng hải và an ninh quốc gia cũng như lực lượng vũ trang sẽ thực thi luật này”, Nghị sĩ Azizi - hiện đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại, cho hay.

Trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này có thể gây ra các cú sốc kinh tế toàn cầu, một điều ngày càng rõ ràng đó là đây không phải một cuộc khủng hoảng ngắn hạn có thể giải quyết trong “một sớm một chiều”. Theo giới quan sát, chiến sự đã mang lại cho Tehran điều mà họ coi là một “công cụ mới”. Ông Azizi mô tả eo biển Hormuz là “một trong những tài sản để đối phó với đối phương”.

Tehran hiện coi khả năng kiểm soát dòng chảy hàng hải quan trọng này - bao gồm các tàu chở dầu và khí đốt, không chỉ là “quân bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán hiện tại mà còn là đòn bẩy chiến lược dài hạn.

“Ưu tiên hàng đầu của Iran sau chiến tranh là khôi phục khả năng răn đe và eo biển Hormuz là một trong những đòn bẩy chiến lược chủ chốt”, ông Mohammad Eslami, nhà nghiên cứu tại Đại học Tehran, nhận định. Theo ông: “Tehran sẵn sàng thảo luận về cách các quốc gia khác có thể hưởng lợi từ khuôn khổ mới của Iran đối với eo biển, nhưng quyền kiểm soát là giới hạn không thể thương lượng".