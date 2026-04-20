Nóng thế giới ngày 20/4: Xung đột Mỹ - Iran chứa đựng nhiều yếu tố khó lường

Iran đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và nổ súng vào tàu thuyền qua đây: Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz lại leo thang vào hôm 18/4 khi Iran đảo ngược quyết định mở lại tuyến đường thủy quan trọng này và nổ súng vào các tàu thuyền cố gắng đi qua đây, để trả đũa việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ, hải quân Vệ binh Cách mạng Iran cho biết tối 18/4. Lực lượng này cảnh báo rằng “không tàu thuyền nào được phép di chuyển khỏi nơi neo đậu của mình ở vịnh Ba Tư và biển Oman, và việc tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là hợp tác với kẻ thù” và sẽ bị nhắm mục tiêu.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran sẽ không giao nộp urani cho Mỹ: Quan chức Iran này hôm 18/4 cho biết rằng Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ, viện dẫn việc Washington từ chối từ bỏ các yêu cầu “tối đa” về các vấn đề then chốt.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cũng cho biết nước ông sẽ không giao nộp urani đã làm giàu cho Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng sẽ không có vật liệu làm giàu nào được vận chuyển đến Mỹ”, Thứ trưởng Khatibzadeh nói. “Điều này là bất khả thi và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng trong khi chúng tôi sẵn sàng giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào mà chúng tôi có, chúng tôi sẽ không chấp nhận những điều không thể thực hiện được”.

Sóng gió mới: Iran đổi ý về việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz VOV.VN - Dư luận đang hy vọng eo biển Hormuz sẽ khai thông hoàn toàn, làm dịu căng thẳng kinh tế thế giới. Nhưng Iran đã bất ngờ tuyên bố đóng cửa lại eo biển này một cách hoàn toàn.

Mỹ - Iran có tiến triển trong đàm phán, nhưng thực địa vẫn còn nhiều căng thẳng: Các quan chức hàng đầu cả của Mỹ và Iran hôm 18/4 đều cho biết các cuộc đàm phán gần đây giữa hai bên đạt được tiến triển nhưng vẫn còn những bất đồng về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz.

Phát biểu với báo giới, Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baqer Ghalibaf thừa nhận, mặc dù có tiến triển nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa hai bên. Theo ông Ghalibaf, có một số vấn đề mà Iran kiên quyết và phía Mỹ cũng có những lằn ranh đỏ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang có "những cuộc đàm phán rất tốt" nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Ông Trump tuyên bố vẫn đàm phán “rất tốt” bất chấp Iran đóng cửa eo biển Hormuz: Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 18/4, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang có “những cuộc trao đổi rất tốt” với Iran. Tổng thống Mỹ cũng xác nhận phía Iran muốn đóng cửa eo biển một lần nữa.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hy vọng về một bước đột phá ngoại giao suy giảm mạnh. Trước đó, giới chức Iran phát tín hiệu sẽ không mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Ông Trump cho biết thêm, phía Mỹ vẫn đang giữ lập trường cứng rắn với Iran và khẳng định phía Tehran không thể “tống tiền Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lịch đàm phán với Iran ở Islamabad, Pakistan: Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 19/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đại diện của Mỹ sẽ đến thủ đô Islamabad của Pakistan vào tối thứ Hai (ngày 20/4) để tiến hành đàm phán với Iran.

Tổng thống Trump viết: “Các đại diện của tôi sẽ đến Islamabad, Pakistan - họ sẽ có mặt ở đó vào tối mai, để đàm phán”.

Về phía Iran, vào ngày 18/4, Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đã đạt được một số tiến triển, song hai bên vẫn còn rất xa một thỏa thuận cuối cùng.

Đại sứ Iran bị triệu tập sau khi hai tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz: Hôm 18/4, hai tàu mang cờ Ấn Độ chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô đã bị tấn công khi đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngay lập tức triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi lên để phản đối và làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, hai tàu mang cờ Ấn Độ – Sanmar Herald và Jag Arnav chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Iraq đã phải quay đầu sau khi nghe thấy tiếng súng khi đi qua khu vực eo biển Hormuz.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Iran thông báo tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz, sau một thời gian tạm nới lỏng, với cáo buộc Mỹ vi phạm các cam kết. Nhiều tàu hàng đã nhận được cảnh báo từ phía Iran rằng tuyến đường qua eo biển đã bị đóng cửa đối với mọi tàu thuyền mà không có ngoại lệ.

Nhiều tàu hàng bị tấn công trên vịnh Ba Tư: Căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng trở lại tại vùng Vịnh sau tuyên bố tái đóng của eo biển Hormuz của Iran hồi sáng nay. Theo một số báo cáo, nhiều tàu hàng trên vịnh Ba Tư đã bị tấn công chỉ trong ít giờ.

Truyền thông khu vực dẫn lời một nguồn tin Mỹ chiều nay cho biết ít nhất 3 cuộc tấn công nhằm vào các tàu hàng trên vịnh Ba Tư đã được ghi nhận, sau khi Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz. Trong đó, ít nhất một con tàu đã bị hư hại, nhưng không có thương vong về người.

Quân đội Israel tuyên bố thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở Lebanon: Quân đội Israel hôm 18/4 tuyên bố đã thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở miền Nam Lebanon, tương tự như đường ranh giới phân chia khu vực do quân đội Israel kiểm soát tại Gaza, đồng thời cho biết đã tấn công những đối tượng tiếp cận đường ranh giới này.

Theo quân đội Israel, lực lượng này đã phát hiện những đối tượng tiếp cận “Đường ranh giới vàng” theo cách gây ra mối đe dọa trực tiếp và đã tấn công các đối tượng tình nghi ở một số khu vực ở miền Nam Lebanon, đồng thời lưu ý quân đội được phép hành động chống lại các mối đe dọa, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong: Giới chức Thái Lan hôm 18/4 phát đi cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với bệnh Whitmore, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2026 đến nay.

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Lalida Periswiwatana hôm 18/4 cho biết, từ tháng 1 - tháng 4/2026, nước này đã ghi nhận 732 ca mắc bệnh Whitmore, trong đó có 23 trường hợp tử vong.

Theo số liệu được công bố, bệnh Whitmore hiện xuất hiện phổ biến nhất tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Văn phòng kiểm soát dịch bệnh khu vực số 7 (phụ trách các tỉnh Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et và Kalasin) đã ghi nhận 68 ca mắc bệnh và 2 trường hợp tử vong từ đầu năm tới nay. Trong đó, nhóm người từ 50 tuổi trở lên có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất.

Nổ nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ, ít nhất 16 người tử vong: Chiều 19/4, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Virudhunagar thuộc bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ bang Tamil Nadu cho biết vụ nổ xảy ra khi khoảng 30 công nhân đang lắp ráp các chuỗi pháo hoa “đặc biệt” bên trong nhà máy thuộc sở hữu tư nhân. Sức ép từ vụ nổ đã làm sập một phần tòa nhà, gây thương vong nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn. Những người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện chính quyền thành phố Virudhunagar để điều trị. Giới chức địa phương lo ngại số người thiệt mạng có thể còn tăng do một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 200 ngôi nhà ở Malaysia, hàng trăm người phải sơ tán: Ngày 19/4, nhà chức trách Malaysia cho biết, hàng trăm người đã phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi hơn 200 ngôi nhà tại một làng ven biển ở bang Sabah, phía Bắc đảo Borneo.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa và cứu hộ huyện Sandakan, ông Jimmy Lagung cho biết, đám cháy bùng phát lúc 1h32 ngày 19/4 (giờ địa phương). Gió mạnh cùng mật độ nhà ở dày đặc đã khiến ngọn lửa lan nhanh, trong khi điều kiện thủy triều xuống thấp cũng gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Cho đến nay, khoảng 445 người đã phải sơ tán. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.