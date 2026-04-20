Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn

Thứ Hai, 05:34, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vòng đàm phán mới Mỹ - Iran diễn ra hôm nay (20/4) tại Pakistan, truyền thông Iran tối qua khẳng định, nước này vẫn chưa có kế hoạch đối thoại với Mỹ.


Thông báo chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ được nhiều nguồn chính thức của Iran đồng loạt công bố tối qua, nhiều giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố vòng thương thảo mới giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra hôm nay (20/4), tại Islamabad, Pakistan.

Trong đó, hãng thông tấn IRNA thậm chí khẳng định, Iran từ chối tham gia đàm phán, do Mỹ tiếp tục đưa ra yêu sách thái quá và phi thực tế, liên tục thay đổi lập trường và công bố những phát ngôn mâu thuẫn nhau. Tehran cũng cáo buộc Washington không chịu dỡ bỏ phong tỏa cảng biển của Iran, coi đây là sự vi phạm ngừng bắn.    

Không chỉ Iran, nước chủ nhà kỳ vọng của vòng đàm phán mới là Pakistan, cũng chưa lên tiếng xác nhận cuộc thương thảo ở Islamabad theo như công bố của Tổng thống Donald Trump.

Tàu tấn công nhanh của Iran ở eo biển Hormuz - Ảnh: Nur

Mới nhất, trong bài viết đăng trên mạng xã hội X tối 19/4, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo, vừa tiến hành điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, khẳng định Islamabad vẫn đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao, nhưng không đả động thời điểm tổ chức cuộc đàm phán mới.   

Trong khi đó về phía Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối qua khẳng định chiến dịch nhằm vào Iran vẫn chưa kết thúc. Ông Netanyahu cảnh báo, mọi chuyện đều có thể xảy ra và không ai biết trước được ngày mai sẽ diễn ra như thế nào.

Trước đó, lãnh đạo Chính phủ Israel cũng nhiều lần tuyên bố cuộc chiến với Iran chưa kết thúc và nước này sẽ lập tức mở lại chiến dịch tập kích chống Tehran, ngay khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Dưới sự trung gian của Pakistan, Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4. 3 ngày sau đó (hôm 11/4), vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran được tổ chức tại Islamabad, kéo dài hơn 20 giờ liên tục nhưng không đi đến thỏa thuận. Chưa đầy 48 giờ sau (ngày 13/4), Mỹ áp đặt phong tỏa hàng hải đối với các cảng và vùng biển của Iran, đồng thời điều thêm nhiều khí tài hạng nặng đến khu vực.

Hôm 17/4, Iran thông báo mở lại eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại, nhưng đảo ngược quyết định chưa đầy 1 ngày sau đó với lý do Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa. Tiếp đến, ngày 19/4, đồng minh thân cận của Iran là lực lượng Houthi ở Yemen, cảnh báo có thể đóng cửa eo biển eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, để đáp trả việc Mỹ cản trở hòa bình.    

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc đàm phán Mỹ-Iran không thể diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, có thể dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm, bao gồm tái bùng phát xung đột và các bên mở lại các cuộc tấn công thậm chí còn khốc liệt hơn giai đoạn đầu chiến sự.

Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran

VOV.VN - Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu chuyến đi đến Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran trong bối cảnh tình hình Hormuz vẫn rất căng thẳng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: chiến sự trung đông đàm phán mỹ - iran bùng phát xung đột
Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về vấn đề eo biển Hormuz.

VOV.VN - Các quan chức hàng đầu cả của Mỹ và Iran hôm qua đều cho biết các cuộc đàm phán gần đây giữa hai bên đạt được tiến triển nhưng vẫn còn những bất đồng về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz.

VOV.VN - Xung đột với Iran không chỉ gây bất ổn Trung Đông mà còn làm gia tăng áp lực kinh tế trong nước đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, buộc Washington phải đẩy nhanh giải pháp ngoại giao.

