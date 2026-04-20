Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn



Thông báo chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ được nhiều nguồn chính thức của Iran đồng loạt công bố tối qua, nhiều giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố vòng thương thảo mới giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra hôm nay (20/4), tại Islamabad, Pakistan.

Trong đó, hãng thông tấn IRNA thậm chí khẳng định, Iran từ chối tham gia đàm phán, do Mỹ tiếp tục đưa ra yêu sách thái quá và phi thực tế, liên tục thay đổi lập trường và công bố những phát ngôn mâu thuẫn nhau. Tehran cũng cáo buộc Washington không chịu dỡ bỏ phong tỏa cảng biển của Iran, coi đây là sự vi phạm ngừng bắn.

Không chỉ Iran, nước chủ nhà kỳ vọng của vòng đàm phán mới là Pakistan, cũng chưa lên tiếng xác nhận cuộc thương thảo ở Islamabad theo như công bố của Tổng thống Donald Trump.

Tàu tấn công nhanh của Iran ở eo biển Hormuz - Ảnh: Nur

Mới nhất, trong bài viết đăng trên mạng xã hội X tối 19/4, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo, vừa tiến hành điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, khẳng định Islamabad vẫn đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao, nhưng không đả động thời điểm tổ chức cuộc đàm phán mới.

Trong khi đó về phía Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối qua khẳng định chiến dịch nhằm vào Iran vẫn chưa kết thúc. Ông Netanyahu cảnh báo, mọi chuyện đều có thể xảy ra và không ai biết trước được ngày mai sẽ diễn ra như thế nào.

Trước đó, lãnh đạo Chính phủ Israel cũng nhiều lần tuyên bố cuộc chiến với Iran chưa kết thúc và nước này sẽ lập tức mở lại chiến dịch tập kích chống Tehran, ngay khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Dưới sự trung gian của Pakistan, Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4. 3 ngày sau đó (hôm 11/4), vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran được tổ chức tại Islamabad, kéo dài hơn 20 giờ liên tục nhưng không đi đến thỏa thuận. Chưa đầy 48 giờ sau (ngày 13/4), Mỹ áp đặt phong tỏa hàng hải đối với các cảng và vùng biển của Iran, đồng thời điều thêm nhiều khí tài hạng nặng đến khu vực.

Hôm 17/4, Iran thông báo mở lại eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại, nhưng đảo ngược quyết định chưa đầy 1 ngày sau đó với lý do Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa. Tiếp đến, ngày 19/4, đồng minh thân cận của Iran là lực lượng Houthi ở Yemen, cảnh báo có thể đóng cửa eo biển eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, để đáp trả việc Mỹ cản trở hòa bình.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc đàm phán Mỹ-Iran không thể diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, có thể dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm, bao gồm tái bùng phát xung đột và các bên mở lại các cuộc tấn công thậm chí còn khốc liệt hơn giai đoạn đầu chiến sự.